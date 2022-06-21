Наразі військова операція проти окупантів на українському острові триває

Українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний, унаслідок чого росіяни зазнали значних втрат. Про це у вівторок, 21 червня, повідомило оперативне командування «Південь».

«По острову Зміїний було завдано зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення», – йдеться в повідомленні у Facebook.

У відомстві також повідомили, що на півдні ЗСУ продовжують відтискати ворога на схід та завдавати окупантам втрат. Зокрема, українські гелікоптери зранку 21 червня завдали удару по скупченню живої сили та військової техніки росіян.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи станом на 15:00 виконали за день понад 100 вогневих завдань, результати яких уточнюються. Наразі відомо про знищення 26 окупантів, російського танку, багатоцільового броньованого тагяча, 3-х броньованих і 4-х вантажних автомобілів.

«В операційній зоні сил оборони півдня України обстановка складна, але контрольована», — йдеться у повідомленні командування «Південь».

Нагадаємо, вранці 20 червня українські військові завдали удару по бурових установках «Чорноморнафтогазу», які росіяни захопили під час окупації Криму у 2014 році. Відомо також, що там перебували російські військові, є загиблі та пропалі безвісти.