За попередньою інформацією, на бурових платформах у момент удару перебували російські військові, є загиблі та зниклі безвісти

За непідтвердженою офіційно інформацією, вранці 20 червня українські військові завдали удару по бурових установках «Чорноморнафтогазу», які росіяни захопили під час окупації Криму у 2014 році. Відомо також, що там перебували російські військові, є загиблі та пропалі безвісти. Офіційно ЗСУ не коментують обставини цього удару.

Близько 13:20 понеділка, 20 червня, активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, на якому зрадник і теперішній очільник Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що Україна завдала ударів по бурових платформах «Чорноморнафтогазу» (більше відомі як «вишки Бойка») у Чорному морі. У 2014 році під час анексії Криму їх захопили росіяни.

«Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах «Чорноморнафтогазу». Перебуваю на зв'язку з колегами з Міноборони та ФСБ, працюємо над порятунком людей», – стверджує Аксьонов. За його словами, удар було нанесено близько 8 години ранку; є поранені і пропалі безвісти: на платформах перебувало 12 людей, врятовані 5, троє з них поранені.

Також про влучний удар українських військових у своєму Telegram-каналі заявив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. «Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян», – написав Гончаренко.

Офіційно українська сторона не підтвердила своєї причетності до цього ракетного удару.

Йдеться про колишні вишки дочірньої компанії «Нафтогаз України» – «Чорноморнафтогазу», які розташовані в Одеському родовищі, за 100 км від узбережжя Одеської області та за 150 км від Криму. У 2014 році під час анексії Криму РФ захопила ці бурові платформи, які перебували у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. За допомогою радіотехнічної розвідки окупанти проводили звідти спостереження за надводною ситуацією.

Зазначимо, що у понеділок зранку низка ЗМІ повідомили, що на острові Зміїний, де базуються окупаційні війська та російська техніка, прогриміли десятки вибухів та спалахнула пожежа. Очевидці розповідали, що у бік острова летіли ракети. Наразі офіційного підтвердження Генштабу ЗСУ ще не було. Також невідомо, чи йдеться саме про ці вибухи.