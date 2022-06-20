Захоплені росіянами бурові платформи у Чорному морі зазнали ракетного удару
Об'єктом ракетного удару стали т. зв. «вишки Бойка»
За непідтвердженою офіційно інформацією, вранці 20 червня українські військові завдали удару по бурових установках «Чорноморнафтогазу», які росіяни захопили під час окупації Криму у 2014 році. Відомо також, що там перебували російські військові, є загиблі та пропалі безвісти. Офіційно ЗСУ не коментують обставини цього удару.
Близько 13:20 понеділка, 20 червня, активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, на якому зрадник і теперішній очільник Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що Україна завдала ударів по бурових платформах «Чорноморнафтогазу» (більше відомі як «вишки Бойка») у Чорному морі. У 2014 році під час анексії Криму їх захопили росіяни.
«Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах «Чорноморнафтогазу». Перебуваю на зв'язку з колегами з Міноборони та ФСБ, працюємо над порятунком людей», – стверджує Аксьонов. За його словами, удар було нанесено близько 8 години ранку; є поранені і пропалі безвісти: на платформах перебувало 12 людей, врятовані 5, троє з них поранені.
Також про влучний удар українських військових у своєму Telegram-каналі заявив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. «Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян», – написав Гончаренко.
Офіційно українська сторона не підтвердила своєї причетності до цього ракетного удару.
Йдеться про колишні вишки дочірньої компанії «Нафтогаз України» – «Чорноморнафтогазу», які розташовані в Одеському родовищі, за 100 км від узбережжя Одеської області та за 150 км від Криму. У 2014 році під час анексії Криму РФ захопила ці бурові платформи, які перебували у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. За допомогою радіотехнічної розвідки окупанти проводили звідти спостереження за надводною ситуацією.
Зазначимо, що у понеділок зранку низка ЗМІ повідомили, що на острові Зміїний, де базуються окупаційні війська та російська техніка, прогриміли десятки вибухів та спалахнула пожежа. Очевидці розповідали, що у бік острова летіли ракети. Наразі офіційного підтвердження Генштабу ЗСУ ще не було. Також невідомо, чи йдеться саме про ці вибухи.