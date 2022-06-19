Окупанти роблять ставку на підводні човни

Держава-терорист Росія переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі роблячи акцент на підводному флоті. Про це йдеться у зведенні оперативного командування «Південь».

Переформатуванням флоту ворог намагається мінімізувати втрати на морі. Наразі у готовності до ракетного удару в окупантів перебуває 28 «Калібрів». Напередодні повідомлялося про близько 20.

Також повідомляється, що РФ сконцентрувала в морі два надводних ракетних кораблі та три підводні човни. На виконанні бойових завдань в окупантів є три великі десантні кораблі.

Зазначимо, Оперативне командування «Південь» інформувало, що збройні формування держави-терориста Росії готові завдати ракетний удар за допомогою 20 ракет «Калібр», розташованих на суднах чорноморського корабельного угруповання РФ.

Нагадаємо, що раніше в акваторії Чорного моря було уражено російський буксир «Васілій Бех», який забезпечував доставку на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту росіян.

У ВМС зазначили, що збудований на астраханському судноремонтному заводі буксир водотоннажністю 1605 тонн було прийнято до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.