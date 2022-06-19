Затяжна битва за Сєвєродонецьк заважає росіянам відновити наступальні дії на інших критичних позиціях

Затяжна битва за Сєвєродонецьк, втрати і низький бойовий дух заважають окупаційним військам відновити наступальні дії на важливих напрямках в Україні. Про це йдеться у звіті експертів американського Інститут дослідження війни (ISW).

Як йдеться у звіті, 18 червня російські війська досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але в основному зосередилися на інших напрямках просування.

Російські війська, ймовірно, зазнають зростаючих втрат, зносу і ушкоджень техніки, психологічного стану військових, що ускладнить спроби відновити наступальні дії на інших критичних позиціях, оскільки триває затяжна битва за Сєвєродонецьк.

Карта російського вторгнення в Україну (ілюстрація ISW)

Експерти ISW вказують, що російські війська, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною зосередження більшості своїх доступних сил на цій невеликій території.

Інші російські операції на сході України, такі як спроби захопити Слов’янськ і просування на схід від Бахмута, за останні два тижні досягли незначного прогресу.

Вороги продовжують боротьбу, щоб відтіснити українські війська від окупованих кордонів на північ від Харкова та вздовж південного напрямку, але не досягли значних успіхів у цьому, залишаючи вразливість для контрнаступу України і партизанського опору. При цьому російські загарбники не робили жодних вагомих дій вздовж південної осі та продовжують стикатися з партизанським тиском на окупованих територіях півдня України.