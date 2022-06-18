Росіяни намагаються «розмити успіхи ЗСУ», прострілюючи центр Донецька

За останні три доби в тимчасово окупованих районах Донеччини і Луганщини було знищено щонайменше сім ворожих складів із боєприпасами. Про це повідомили в міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm.

«За останні 72 години на території ОРДЛО високоточними ударами було уражено як мінімум 7 об'єктів, на яких розміщувались значні запаси боєприпасів, починаючи з 2014-2015 років. 7 пострілів і 7 знищених цілей з БК. Зокрема, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тис.тонн боєприпасів», – розповіли волонтери спільноти.

Також повідомляється, що росіяни намагаються «розмити успіхи ЗСУ». Окупанти проводять типові дії, які характеризуються як операції «під чужим прапором» – а саме: прострілюють центр міста меншими калібрами, щоб залякати місцеве населення і перебити чутки про високу точність роботи ЗСУ виключно по складах боєприпасів».

У спільноті зауважили – вся ця інформація про уражені ворожі склади «вселяє обережний оптимізм щодо початку впровадження на фронті дій сучасних високоточних типів озброєнь, за допомогою яких українська армія точково зменшує бойові спроможності армії РФ та зрізає наступальний потенціал росіян на Донбасі».

До слова, раніше бійці ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці.