Водогін в Чернівцях потребує негайної реконструкції

Кабінет міністрів України спрямував 16,4 млн євро на реконструкцію водогону в Чернівцях. Гроші надходитимуть за грантовою угодою від німецького банку KfW. Водогін в Чернівцях потребує негайної реконструкції. Щодня стаються десятки поломок, як наслідок абонементи можуть на кілька тижнів залишатися без водопостачання.

На засіданні уряду, 3 травня, затвердили порядок використання коштів, які надходять за грантовою угодою з німецьким банком KfW. Ці гроші передбачені на проведення реконструкції міської інфраструктури водопостачання та водовідведення у Чернівцях. Про це 3 травня повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для посилення місцевого самоврядування в Україні. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою “Посилення місцевого самоврядування в Україні”», – зазначив Тарас Мельник.

Гроші, які надходитимуть відповідно до грантової угоди, спрямовуються на проведення реконструкції міської інфраструктури водопостачання та водовідведення у Чернівцях. Це фінансування комунальне підприємство «Чернівціводоканал» зможе використовувати для закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проекту. Наразі в Чернівецькій міській раді не повідомили, коли саме стартує програма оновлення міського водогону.

Додамо, що за інформацією «Суспільне. Чернівці» у 2015 році Чернівці підписали кредитну угоду з німецьким держбанком розвитку KfW. За ним передбачалося модернізувати муніципальне водне господарство завдяки кредитним грошам, які отримають на 30 років. У 2016 році Верховна рада ратифікувала цю угоду щодо втілення першої стадії проєкту за яким місто мало отримати 16, 4 млн євро кредиту. Однак через повномасштабне вторгнення Росії це зробити не вдалося.

За проектом модернізація водного господарства має дві стадії. Планували відновити найбільш аварійні ділянки водогону, що подає воду з Дністра до Чернівців, а також повністю замінити одну гілку водогону. Матеріали для ремонту мали закупити за 16,4 млн євро гранту, а самі роботи виконають за кредитні гроші. Також мали б замінити міські мережі водопостачання та водовідведення на основній водній магістралі від проспекту Незалежності до вулиці Руської.