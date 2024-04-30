Роботи з модернізації лікарні в Щирці планують провести впродовж двох років

Щирецька громада на Львівщині отримає 250 тис. євро гранту від німецького уряду на термомодернізацію будівлі місцевої лікарні. Роботи мають провести упродовж двох років.

Як розповіли у Львівській ОВА, грантові кошти виділять у рамках проекту сталого муніципального розвитку Nakopa. Його фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини через компанію Engagement Global.

«У закладі підсилять фундамент, виконають гідроізоляцію підвалу, зроблять новий дах з водовідведенням, утеплять стіни. Також здійснять термомодернізацію котельні. Роботи мають закінчити у липні 2026 року», – йдеться в повідомленні ЛОВА.

Щирецька громада реалізує цей проект у партнерстві з Магістратом німецького міста Гуденберг.

«Грант для лікарні - це вже буде другий проект, реалізований в рамках цієї програми: кілька років тому в місті збудували каналізаційний колектор, сума допомоги Німеччини становила 275 тисяч євро», – розповіла директорка департаменту міжнародного співробітництва Ірина Бутинець.

Ірина Бутинець зауважила, що в рамках програми Nakopa громади можуть отримати фінансову підтримку на проекти в напрямках життєзабезпечення, місцевого врядування, захисту клімату та адаптації до змін клімату, гігієна, профілактики захворювань та охорони здоров'я, торгівлі, а також закупівель. Розмір фінансування – від 50 тис. до 250 тис. євро. Власний внесок громад – мінімум 10%.

Селище Щирець розташоване за 30 км від Львова. За офіційними даними, там проживає близько 6 тис. мешканців.