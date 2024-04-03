Інклюзивний бізнес-центр облаштують в будівлі колишньої поліклініки в центрі міста

Стрийська міська рада виграла грант від німецького уряду у розмірі майже 1 млн доларів на реконструкцію будівлі колишньої міської поліклініки у центрі міста під сучасний інклюзивний бізнес-центр.

Як повідомили в середу, 3 квітня, у міській раді, Стрийська громада стала однією із 12 муніципалітетів України, які виграли грант на проект SRER, що фінансується урядом Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.

«Стрийська міська рада подала заявку на реконструкцію двох комунальних будівель (вул.Шевченка, 57 та 59) для створення сучасного інклюзивного громадського бізнес-центру. Тут передбачається укриття-лекторій, конференц-зали, виставковий зал, офіси та багато іншого, що є вимогою європейського суспільства», – йдеться в повідомленні.

У мерії зазначили, що вже розроблена проектно-кошторисна документація, яка пройшла експертизу. Основні роботи заплановані на найближчі місяці. Проект втілюватимуть під контролем фахівців Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні.

Заступник мера Стрия Андрій Стасів уточнив ZAXID.NET, що сума гранту становить 990 тис. доларів, а термін реалізації проекту до листопада цього року.