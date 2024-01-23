60-річний екс-нардеп Олег Канівець став президентом футбольного клубу «Скала 1911» у 2020 році

Стрийська міськрада збільшила фінансування футбольного клубу «Скала 1911», президентом якого є мер Стрия Олег Канівець, до 6,2 млн грн на 2024 рік – це на 830 тис. грн більше, ніж у минулому році. Загалом за чотири роки Стрийська міськрада виділила на фінансування приватного футбольного клубу майже 15,4 млн грн. Про це інформує видання NGL.media.

60-річний екс-нардеп Олег Канівець став президентом футбольного клубу «Скала 1911» у 2020 році під час балотування на посаду мера Стрия. Після того, як він переміг на виборах, ФК «Скала 1911» почав регулярно отримувати фінансування з міського бюджету – 1,5 млн грн у 2021 році, 2,3 млн грн – у 2022 році, 5,37 млн грн у 2023 році та 6,2 млн грн у 2024 році.

Торік заступник мера Стрия Микола Дмитришин заявив NGL.media, що твердження про бюджетне фінансування приватного футбольного клубу є помилковим, бо гроші отримує не клуб, а однойменна громадська організація. Зазначимо, що засновником громадської організації «ФК “Скала 1911”» є сам Микола Дмитришин і син мера міста Тарас Канівець. У 2023 році було створене ТОВ «ФК “Скала 1911”», засновниками якого стали ГО «ФК “Скала 1911”» і місцевий підприємець Роман Рибчинський.

При цьому донедавна обома організаціями – і ТОВ, і ГО – керував депутат Стрийської міськради Володимир Бурій. У грудні минулого року на посаді директора ГО «ФК “Скала 1911”» його змінив Володимир Брич, а Бурій залишився керівником ТОВ «ФК “Скала 1911”».