Стрийська міськрада збільшила фінансування приватного футбольного клубу мера міста
За чотири роки міськрада виділила на фінансування футбольного клубу мера майже 15,4 млн грн
Стрийська міськрада збільшила фінансування футбольного клубу «Скала 1911», президентом якого є мер Стрия Олег Канівець, до 6,2 млн грн на 2024 рік – це на 830 тис. грн більше, ніж у минулому році. Загалом за чотири роки Стрийська міськрада виділила на фінансування приватного футбольного клубу майже 15,4 млн грн. Про це інформує видання NGL.media.
60-річний екс-нардеп Олег Канівець став президентом футбольного клубу «Скала 1911» у 2020 році під час балотування на посаду мера Стрия. Після того, як він переміг на виборах, ФК «Скала 1911» почав регулярно отримувати фінансування з міського бюджету – 1,5 млн грн у 2021 році, 2,3 млн грн – у 2022 році, 5,37 млн грн у 2023 році та 6,2 млн грн у 2024 році.
Торік заступник мера Стрия Микола Дмитришин заявив NGL.media, що твердження про бюджетне фінансування приватного футбольного клубу є помилковим, бо гроші отримує не клуб, а однойменна громадська організація. Зазначимо, що засновником громадської організації «ФК “Скала 1911”» є сам Микола Дмитришин і син мера міста Тарас Канівець. У 2023 році було створене ТОВ «ФК “Скала 1911”», засновниками якого стали ГО «ФК “Скала 1911”» і місцевий підприємець Роман Рибчинський.
При цьому донедавна обома організаціями – і ТОВ, і ГО – керував депутат Стрийської міськради Володимир Бурій. У грудні минулого року на посаді директора ГО «ФК “Скала 1911”» його змінив Володимир Брич, а Бурій залишився керівником ТОВ «ФК “Скала 1911”».