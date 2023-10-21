Засідання робочої групи ЛОВА 20 жовтня

У п’ятницю, 20 жовтня, у Львівській ОВА відбулося перше засідання робочої групи, яка контролює належне використання бюджетних коштів на Львівщині. Під час засідання її члени ухвалили рішення про скасування закупівлі на капітальний ремонт даху дитячого садка в Прилбичах вартістю 5,2 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

«В межах засідання розглянули 35 закупівель, які оголосили впродовж жовтня цього року. Одну закупівлю, на очікувану вартість 5,2 млн грн, за підсумками засідання планують скасувати. Йдеться про капітальний ремонт даху Прилбичівського ЗДО Новояворівської міської ради», – ідеться в повідомленні ЛОВА.

Під час засідання робоча група заслухала представників 15 територіальних громад Львівської області, п’ятьом із них рекомендували переглянути доцільність деяких закупівель під час найближчих засідань сесій відповідних рад.

Також робоча група заслухала доповіді про плановані закупівлі департаменту дорожнього господарства та управління капітального будівництва ЛОВА і дала доручення Держаудитслужбі і правоохоронним органам провести моніторинг окремих закупівель у частині проведення закупівельної процедури, укладення договорів підряду та реалізації проєктів.

Наступне засідання запланували на п’ятницю, 27 жовтня. У разі виявлення некритичних та непріоритетних закупівель мешканців Львівщини просять інформувати Львівську ОВА: prozorist2023@gmail.com. Їх розглянуть під час одного з наступних засідань робочої групи.

Як інформував ZAXID.NET, вже кілька тижнів поспіль львів’яни щоп’ятниці збираються на мітинги перед ЛОВА з вимогою скасувати некритичні закупівлі з місцевих бюджетів і витратити зекономлені кошти на допомогу ЗСУ. Ініціативу «Спочатку дрони, потім стадіони» запустив львівський активіст Станіслав Літинський.

У п’ятницю, 20 жовтня, j 16:30 активісти також вийшли на мітинг до ЛОВА. О 22:49 на сайті ЛОВА з’явилося повідомлення про засідання робочої групи.