Голова Розвадівської громади Роман Сидор під час сесії сільської ради

Депутати Розвадівської сільської ради на Львівщині на засіданні 19 грудня ухвалили рішення про преміювання сільського голови Романа Сидора у 2024 році, відповідно до якого голова отримуватиме щомісячні премії у 250% від посадового окладу та інші надбавки. Відповідне відео з сесійного засідання з’явилося в Telegram-каналах. Голова Роман Сидор підтвердив ZAXID.NET затвердження йому таких премій.

Як видно на відео, Роман Сидор самостійно вносить на розгляд депутатів питання про преміювання його у 2024 році. Відповідно до рішення, яке підтримала більшість депутатів, сільському голові встановили:

щомісячну премію 250% від посадового окладу,

премію до державних професійних свят у розмірі посадового окладу,

щомісячну надбавку «за досягнення в праці» у розмірі 50% посадового окладу,

допомогу на оздоровлення та вирішення побутових питань у розмірі середньомісячної зарплати.

Ухвалений документ наразі не оприлюднений на офіційному сайті громади, однак голова Роман Сидор підтвердив ZAXID.NET його прийняття. Він запевнив, що такі премії у нього ще з 2022 року.

«Ставка 12 тис. грн, тому що це сільська місцевість. У нас немає автомобіля в сільській раді, їжджу своїм автомобілем на наради, заправляю бензин. Вирішили дати 250% премії ще минулого року. Нараховують понад 40 тис. грн, на руки я маю 36 тис. грн в місяць без податків», – запевнив він.

У час війни голова не відмовився від жодних доплат, раз у рік він отримує матеріальну допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань та інші винагороди.

Голова Розвадівської громади Роман Сидор за 2021 рік задекларував понад 585 тис. грн зарплати (близько 49 тис. грн /міс). Також він володіє трьома земельними ділянками, ще п’ять ділянок є у власності його дружини. Також на дружину записаний житловий будинок площею понад 125 кв м та житловий будинок (незавершене будівництво) площею 190 кв м у Миколаєві.

На утримання Розвадівської сільської ради та її виконавчого апарату на 2024 рік депутати затвердили 17,5 млн грн. За словами Романа Сидора, у сільські раді близько 40 працівників, середня зарплата становить 15-17 тис. грн.

Розвадівська громада займає 38 місце в рейтингу 73 громад Львівщини, сформованому за різними фінансовими показниками.