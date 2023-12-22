Максим Козицький підписав обласний бюджет без розгляду на сесії обласної ради

Голова Львівської ОВА Максим Козицький своїм розпорядженням затвердив бюджет Львівської області на 2024 рік обсягом 6,2 млрд грн. Це вже вдруге за час повномасштабної війни голова ЛОВА ухвалює обласний бюджет одноосібно, без розгляду на сесії обласної ради. Варто зауважити, що в цьому році ЛОВА не виконала рішення депутатів винести проект бюджету на розгляд ради.

«Бюджетний кодекс визначає строки затвердження місцевих бюджетів – до 25 грудня. Зважаючи на це, сьогодні я, у чіткій відповідності до норм чинного законодавства, підписав бюджет Львівської області на наступний рік», – повідомив Максим Козицький 22 грудня.

У 2024 році обсяг обласного бюджету планується в розмірі 6,2 млрд грн. Це на 3,8 млрд грн або на 38% менше порівняно з очікуваним виконанням 2023 року. Негативна динаміка, як пояснюють у ЛОВА, пов’язана з тим, що наступного року в обласному бюджеті вже не буде надходжень податку на доходи фізосіб (ПДФО) з військових, а також субвенції з державного бюджету на ремонт доріг.

Під час формування показників обласного бюджету на 2024 рік чиновники врахували зміну макропоказників 2024 року. Зокрема: ріст мінімальної заробітної плати на 16%, єдиної тарифної сітки – 20,8%, енергоносіїв – 12,5%, індекс інфляції – 9,7%.

Максим Козицький зазначив, що обласні програми, які є одним з додатків бюджету, узгоджували з депутатськими комісіями.

«Як підсумок депутатські комісії сформували потребу на виділення на обласні цільові програми додаткових близько 140 млн грн, що становить понад 8% від проектного програмного ресурсу на наступний рік. Ці кошти депутати пропонували скерувати на охорону і збереження історико-культурної спадщини, утримання автомобільних доріг, програму національної пам’яті, програму культури та інше», – повідомив голова ЛОВА.

З його слів, врегулювати додаткові запити та визначити джерела їхнього фінансування планували на депутатській комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 21 грудня, однак воно не відбулося через відсутність кворуму.

Також в обласному бюджеті на 2024 рік передбачили кошти на підтримку сил безпеки і оборони та заходи, пов’язані протидією російській агресії. На реалізацію комплексної програми «Безпечна Львівщина» запланували 400 млн грн, на програму охорони здоров’я – 690 млн грн, на відшкодування відсотків за іпотекою для військових – 15 млн грн, ще 200 млн грн запланували на пріоритетні обласні медичні заклади, зокрема ті, які задіяні до лікування та реабілітації воїнів та ветеранів.

Нагадаємо, на засіданні Львівської облради 14 листопада, ухвалюючи рішення про обмеження некритичних видатків, обранці окремим пунктом зобов’язали ЛОВА внести на розгляд ради проект обласного бюджету на 2024 рік. Однак, чиновники ЛОВА це рішення не виконали, знову усунувши депутатів від бюджетного процесу. Бюджетний «пиріг», як і торік, керівництво ЛОВА вирішило дітити самостійно.