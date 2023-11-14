Мітинг під стінами Львівської облради з вимогою обмежити некритичні видатки з бюджету та збільшити фінансування армії

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 14 листопада, ухвалила рішення про обмеження непершочергових видатків з обласного бюджету. Засідання супроводжувалося акцією протесту «Спочатку дрони – потім стадіони» під стінами Львівської облради. Раніше відбулося 10 аналогічних мітингів з вимогою збільшити фінансування армії під ЛОВА. Обранці врахували більшість пропозицій протестувальників. Рішення підтримали 60 депутатів з різних фракцій.

На початку засідання перед депутатами виступив один із співорганізаторів мітингів «Спочатку дрони – потім стадіони», ветеран Артур Кирєєв. «Ви відчуваєте війну? Що краще зараз будувати стадіон, лижну трасу, басейн чи краще передати необхідні речі хлопцям на передову? Вам треба відчути війну. Зайдіть у військовий госпіталь, у будь-яку палату. Дороги потримаються ще рік-два. Хлопці там не витримують», – наголосив Артур Кирєєв.

У своєму виступі керівник департаменту фінансів ЛОВА Мирослав Демків зазначив, що після прийняття закону про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів Львівщина втрачає значні суми.

«У цьому році область втрачає 1,5 млрд грн, з яких обласний бюджет понад 300 млн грн. У наступному році місцеві бюджети Львівщини не отримають понад 8 млрд грн, з яких обласний бюджет 1,5 млрд грн», – розповів Мирослав Демків. Водночас він сказав, що департамент фінансів підтримує пріоритетне фінансування оборони, захищених статей та скерування вільних залишків коштів на оборону.

Зі слів керівника департаменту цивільного захисту ЛОВА Ігоря Туза, в рамках програми «Безпечна Львівщина» в цьому році на військові частини передбачено 260 млн грн.

У результаті депутати розглянули проект рішення, напрацьований трьома депутатами Святославом Стефанківим від «ЄС», Олександром Тіщенком від «Слуги народу» та Северином Хобзеєм від «Голосу» (фактично цей проект називали проектом ЛОВА), підтримавши низку правок, запропонованих мітингувальниками та озвученими новим депутатом від УГП Назарієм Островським. Більш радикальний проект рішення, ініційований Олександром Ганущином від «ЄС», Романом Филипівом, Богданом Гагалюком від НРУ та свободівцем Олегом Панькевичем не розглядали, а більшість правок, пропонованих його ініціаторами, не підтримали.

Відповідно до рішення депутатів, пріоритетними напрямами здійснення видатків з обласного бюджету в період дії воєнного стану упродовж 2023-2024 років визначені фінансування та підтримка ЗСУ, ліквідація наслідків збройної агресії Росії, будівництво спору цивільного захисту, захищених видатків, підвищення енергоефективності.

Також до пріоритетних віднесли забезпечення соціальними послугами переселенців, реабілітацію військових.

Щодо фінансування інфраструктурних об’єктів, то передбачено виділяти кошти виключно на об’єкти, відсоток готовності яких становить 50%, а в окремих випадках «з метою недопущення руйнування об’єктів, реалізації програм на умовах грантової та міжнародної співпраці, реалізації програм, які фінансуються з Державногобюджету України» здійснювати фінансування за окремим розпорядженням начальника ЛОВА. (Альтернативний проект рішення передбачав фінансувати об’єкти інфраструктури, готовність яких не менше як 75%, та зупинити внесення змін до кошторисів наприкінці року).

За рішенням депутатів, у 2024 році 75% вільного залишку коштів обласного бюджету, що сформувався на початок року, має бути спрямовано на фінансування армії на основі заявок поданих командуванням військових частин. А при формуванні бюджету на 2024 рік не менше як 20% різниці між загальними доходами і видатками за захищеними статтями скеровувати на оборону. Також 50% надходжень від приватизації майна скерувати на підтримку збройних формувань.

Окремим пунктом депутати доручили ЛОВА подати проект обласного бюджету 2024 року на розгляд сесії обласної ради. Нагадаємо, бюджет 2023 року затверджував одноосібно голова Львівської ОВА.

На попередньому засіданні у жовтні Львівська облрада не змогла ухвалити рішення про обмеження непершочергових видатків обласного бюджету. Не голосували фракції «Слуга народу» у повному складі, а також більшість обранців «Батьківщини», також на результаті голосування вплинула низька явка депутатів.