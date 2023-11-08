Верховна Рада забрала військовий ПДФО з місцевих бюджетів
З наступного року і до кінця війни ПДФО з зарплат військових піде до держбюджету на потреби армії
Верховна Рада на засіданні у середу, 8 листопада, ухвалила у повторному другому читанні та в цілому законопроект №10037 щодо податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з зарплат військових. Цього року 50% військового ПДФО залишать в місцевих бюджетах, а з наступного року кошти повністю розподілятимуть на рівні держави. За проголосували 253 нардепи.
Результати пофракційного голосування за прийнятий закон:
- «Слуга народу» – 189 «за»;
- «Європейська солідарність» – 0 «за»;
- «Батьківщина» – 0 «за»;
- «Платформа за життя та мир» – 13 «за»;
- «Голос» – 9 «за»;
- «Відновлення України» – 15 «за»;
- «За майбутнє – 9 «за»;
- «Довіра» – 12 «за».
- позафракційні – 6 «за».
Як повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, у результаті прийнятого закону в цьому і в наступному році до державного бюджету додатково надійде 214,7 млрд грн на військові видатки.
За рішенням нардепів, з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військове ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. З цих коштів Держслужбі спецзв’язку на дрони 13 млрд грн і Міноборони на закупівлю артилерійських систем 13 млрд грн.
З 1 січня і до 31 грудня року, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан, військове ПДФО розподілятиметься в таких пропорціях:
- 45% – Держспецзв’язку на дрони (попередньо понад 43 млрд грн);
- 45% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (попередньо 43 млрд грн);
- 10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).
У жовтні Верховна Рада не змогла ухвалити у другому читанні заданий законопроект про перерозподіл ПДФО з місцевих бюджетів в держбюджет, тому його винесли на повторний розгляд в другому читанні.
Раніше Асоціація міст України закликала владу не забирати в міст військовий ПДФО, оскільки це може позбавити бійців ЗСУ та їхні родини прав, які забезпечуються місцевим самоврядуванням. В АМУ вважають, що спрямовувати кошти з податків на оборону легше та прозоріше з місцевих бюджетів, де є найбільша звітність.