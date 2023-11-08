Закон підтримали більшість фракцій, окрім «Європейської солідарності» та «Батьківщини»

Верховна Рада на засіданні у середу, 8 листопада, ухвалила у повторному другому читанні та в цілому законопроект №10037 щодо податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з зарплат військових. Цього року 50% військового ПДФО залишать в місцевих бюджетах, а з наступного року кошти повністю розподілятимуть на рівні держави. За проголосували 253 нардепи.

Результати пофракційного голосування за прийнятий закон:

«Слуга народу» – 189 «за»;

«Європейська солідарність» – 0 «за»;

«Батьківщина» – 0 «за»;

«Платформа за життя та мир» – 13 «за»;

«Голос» – 9 «за»;

«Відновлення України» – 15 «за»;

«За майбутнє – 9 «за»;

«Довіра» – 12 «за».

позафракційні – 6 «за».

Як повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, у результаті прийнятого закону в цьому і в наступному році до державного бюджету додатково надійде 214,7 млрд грн на військові видатки.

За рішенням нардепів, з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військове ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. З цих коштів Держслужбі спецзв’язку на дрони 13 млрд грн і Міноборони на закупівлю артилерійських систем 13 млрд грн.

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан, військове ПДФО розподілятиметься в таких пропорціях:

45% – Держспецзв’язку на дрони (попередньо понад 43 млрд грн);

45% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (попередньо 43 млрд грн);

10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

У жовтні Верховна Рада не змогла ухвалити у другому читанні заданий законопроект про перерозподіл ПДФО з місцевих бюджетів в держбюджет, тому його винесли на повторний розгляд в другому читанні.

Раніше Асоціація міст України закликала владу не забирати в міст військовий ПДФО, оскільки це може позбавити бійців ЗСУ та їхні родини прав, які забезпечуються місцевим самоврядуванням. В АМУ вважають, що спрямовувати кошти з податків на оборону легше та прозоріше з місцевих бюджетів, де є найбільша звітність.