АМУ заявило, що військові ПДФО покривають лікування та допомогу військовослужбовцям у громадах

Асоціація міст України закликала владу не забирати в міст податки на доходи фізичних осіб від військовослужбовців (ПДФО). Вилучення ПДФО від зарплат військових може призвести до колапсу систем надання послуг для місцевих жителів, повідомили у вівторок, 5 вересня, у прес-службі АМУ.

За даними АМУ, ініціатива Кабінету міністрів про вилучення з доходів місцевих бюджетів «військового» ПДФО руйнує державну єдність. Окрім того, вилучення ПДФО від військовослужбовців може позбавити бійців ЗСУ та їхні родини прав, які забезпечуються місцевим самоврядуванням.

АМУ звернулося до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням не забирати військовий ПДФО у місцевого самоврядування. «Просимо зберегти в Державному бюджеті України на 2024 рік в доходах місцевих бюджетів «військове» ПДФО та 64% ПДФО з замороженням реверсних вилучень, а також підтримати законопроєкти 5995-д та 5960-1, які легалізують допомогу органів місцевого самоврядування Об'єднаним силам Збройних сил України», – звернулися в АМУ.

За словами представників асоціації, збитки громад від дій агресора складають 815,61 млрд грн. Водночас від держави вони отримали 6,83 млрд грн для відбудови пошкоджених об’єктів, чого недостатньо. Якщо Кабмін ухвалить рішення забрати військовий ПДФО у місцевого самоврядування, ситуація може значно погіршитись. АМУ готова підтверджувати це розрахунками, що базуються на офіційних даних 754 громад.

Як інформував ZAXID.NET, майже половина ПДФО, який надходить із зарплат військовослужбовців, була перерахована на безпеку та оборону країни. Водночас відповідного законодавчого дозволу на передачу цих коштів немає. Загалом витрати з бюджетів громад, пов’язані з безпекою та обороною, становлять 52,28 млрд грн. Йдеться лише про прямі перерахування з місцевих бюджетів, без знайдених благодійних, спонсорських і донорських коштів на паливо, дрова, запчастини й дрони.

В АМУ підкреслили, що спрямовувати кошти з податків на оборону легше та прозоріше з органів місцевого самоврядування, де є найбільша звітність. Видатки місцевих громад перебувають постійним контролем низки державних органів і проходять постійний контроль казначейства ще до проплати, що забезпечує їх прозоріше використання.

За кошти, які надходять з податків військових органи місцевого самоврядування покривають лікування поранених, особливо в прифронтових громадах, надають поточну допомогу військовослужбовцям, які переїжджають чи розквартировані в громадах, проводять реабілітацію ветеранів, їхню соціалізацію й повернення до життя, а також покривають пільги для родин військових. Місцеві бюджети покривають ці витрати, проте не оприлюднюють.

В АМУ закликали владу прийняти законопроекти, які легалізують ці витрати на оборону. Дізнатися більше про військовий ПДФО можна дізнатися тут.