Депутати не підтримали рішення, заради якого була скликана позачергова сесія

Львівська облрада на засіданні у четвер, 26 жовтня, не змогла ухвалити рішення про обмеження непершочергових видатків обласного бюджету. Депутати обурилися тим, що Львівська ОВА здійснює масштабне фінансування ремонтів доріг та інших інфраструктурних об’єктів, а не потреб армії. Але в результаті рішення про обмеження непершочергових видатків не пройшло, за нього проголосували лише 34 із потрібних 43 обранців. Не голосували фракції «Слуга народу» у повному складі, а також більшість обранців «Батьківщини» та УГП, які були відсутні на засіданні (результати поіменного голосування на фото нижче).

Свободівка Ірина Сех обурилася, що велике будівництво на Львівщині продовжується: «Голова ЛОДА збирає громади та закликає не фінансувати бруківки, у той час сам підписує розпорядження про фінансування великих, грошовитих інфраструктурних об’єктів».

«Як розрізнити першочергові і непершочергові видатки?!», – заявила Ірина Сех.

«У Львівській області вперше за багато років фінансується рекордна кількість обєктів – понад 550 – на 1,7 млрд грн. Там не все бруківка, але, думаю, там бруківки понад 50%. Фінансування на військових – 96 млн грн», – заявив один з ініціаторів рішення, депутат від «Європейської солідарності», військовослужбовець Олександр Ганущин.

Депутат Юрій Раделицький від «За майбутнє» поцікавився фінансуванням 5 млн грн з обласного бюджету на БЕБ Львівщини. «За які заслуги БЕБ отримало 5 млн грн. За те, що нерозслідували гуманітарку в Убинях, чи за те, що кошмарять бізнес?!», – обурився депутат.

«Ще ніколи мені не було так прикро за Львівську обласну раду. Можна було би потішитися за ЛОВА: накінець вічне питання “хто головний” вирішилося, “ділимо кошти як хочемо, без обласної ради”… За все треба буде відповідати», – заявив свободівець Олег Панькевич. Він запропонував створити депутатську комісію для контролю за ефективністю використання коштів обласного бюджету, однак його пропозицію колеги не підтримали.

«Немає більших потреб зараз в Україні, аніж забезпечити потреби військових. Потреби є дуже великі – від дронів до запчастин, амуніції, тепловізорів. Натомість ми далі пробуємо сперечатися. Це є позиція виключно ЛОВА, яка зуміла нагнути усіх і уся, і всім дуже добре. Правильно сказав мій колега: будете за все відповідати», – заявив депутат від «Європейської солідарності», військовослужбовець Степан Буняк.

Результати поіменного голосування (клікніть на картинку, щоб збільшити)

Також депутати не підтримали звернення до керівництва держави щодо недопущення вилучення з доходів місцевих бюджетів «військового» ПДФО.

Зазначимо, львівський викладач і активіст Святослав Літинський та його однодумці вже не раз виходили під ЛОВА на пікет проти некритичних витрат з бюджету під час війни. За даними активіста, ЛОВА у 2022 році витратила на допомогу військовим частинам лише 26 млн грн (0,37% обласного бюджету), а у 2023 році планує витратити 96 млн грн (1,37% обласного бюджету). І це при тому, що надходження військового ПДФО до бюджету Львівщини зросло до близько 1,5 млрд грн.

5 жовтня голова ЛОВА Максим Козицький видав розпорядження «Про обмеження непершочергових видатків місцевих бюджетів Львівської області в умовах воєнного стану», відповідно до якого першочергово мали б фінансувати найнеобхідніші видатки, що забезпечують функціонування бюджетних установ, відсічі збройної агресії Росії та підтримку переселенців. Але, як заявив Олександр Ганущин, наразі жодних змін в офіційних документах щодо обмеження некритичних видатків з обласного бюджету немає.