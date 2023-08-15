В Убинях розташовані два склади, де навесні 2023 року виявили масштабний склад із гуманітаркою

Підпільний склад із в селі Убині на Львівщині використовував у тому числі й гуманітарний штаб, що працював у Львівському палаці мистецтв. Його роботу координувала Львівська ОВА. Про це повідомило антикорупційне видання NGL.media, яке стверджує, що навесні 2022 року принаймні одну партію допомоги напряму передали на склад в селі Убині.

Як ідеться в розслідуванні, опублікованому 15 серпня, у перші дні повномасштабного вторгнення у Львівському палаці мистецтв розгорнули гуманітарний штаб допомоги переселенцям, який очолив гендиректор палацу мистецтв Юрій Візняк. Роботу цього штабу координувала Львівська ОВА.

Для сортування допомоги штаб використовував різні склади на території області, в тому числі, як стверджують журналісти, й склад на околиці села Убині, де навесні 2023 року виявили підпільну гуманітарку. Зокрема, 4 квітня 2022 року гуманітарний штаб палацу мистецтв передав на склад в Убині 15 палет із одягом вагою 150-200 кг кожна. Отримувачем вантажу був вказаний Ярослав Максимович, офіційний орендар складів в Убинях.

Ярослав Максимович підтвердив журналістам, що отримав на зберігання одяг від гуманітарного штабу, втім узимку 2023 року ці палети зі складу забрали. Цю інформацію також підтвердив водій, який перевозив вантаж, 35-річний Володимир Лопатка.

«Склад був порожній тоді, була хіба сільськогосподарська техніка. Я їхав на власній машині, мені мали повернути гроші за пальне, але так і не повернули, хоча я їм надав усі документи. Загалом я перевозив товари з цього штабу кілька разів, але в Убині – лише раз, весною минулого року», – розповів він.

При цьому, досі керівництво ЛОВА, Львівської облради чи Львівського палацу мистецтв не визнавало, що обласна влада використовувала склади в Убинях. Юрій Візняк розповів журналістам, що пригадує випадок передачі на зберігання «10-15 палет зимового одягу», який у подальшому «десь взимку» передали на Херсон. Втім документів про цю допомогу він не надав. Заступниця директора палацу мистецтв Олександра Тимчишин повідомила, що документи за той період не впорядковували.

Нагадаємо, 25 квітня детективи БЕБ повідомили, що знайшли у Львівській області підпільний склад гуманітарки площею 1600 м². Впродовж кількох місяців до приміщень невідомі звозили продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію, одяг. Речі та їжу розташували на приблизно тисячах палетів. Пізніше з’ясувалося, що йдеться про склади в селі Убині.

Земельна ділянка, на якій вони розташовані, ще з 2019 року перебуває в оренді ТОВ «Нива Один». Його власником є 32-річний Тарас Зінюк із Волині. Право підпису від компанії мав Ярослав Максимович. Однак Ярославу Максимовичу склади в користування передали Андрій Слюзар та Любомир Мамчук. Журналісти з’ясували, що на складах могли зберігати не лише гуманітарну допомогу, а й товари військового призначення, виготовлені на замовлення міноборони. На території складу знайшли етикетки та пакувальні листи, що стосувалися елементів військової форми, не призначеної для продажу

Зазначимо, що спершу цю справу територіальне управління БЕБ у Львівській області розслідувало за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів за ввезені в країну товари). Проте нещодавно справу передали у поліцію й тепер розслідують за ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). У БЕБ стверджують, що знайшли власника та орендаря складських приміщень, а ще благодійний фонд, який вів діяльність за цією адресою. Самі товари зі складу передали військовим і постраждалим регіонам. Зараз справу розслідує Офіс гепрокурора.