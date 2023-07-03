В Убинях розташовані два склади, де навесні 2023 року виявили масштабний сховок із гуманітаркою

Личаківський районний суд Львова скасував арешт на два склади в Убинях, де навесні детективи Бюро економічної безпеки виявили склади з гуманітарною допомогою. Про це 3 липня повідомило антикорупційне видання NGL.media.

Клопотання про скасування арешту на склади подали власники Андрій Слюзар і Любомир Мамчук, оскільки вони не можуть належно користуватися своїм майном. Офіційно ніхто з власників не є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальному провадженні, в межах якого 5 травня суд наклав арешт на це майно.

26 червня суддя Личаківського расуду Світлана Леньо скасувала арешт на обидва склади. 19 червня Львівський апеляційний суд відмовився зняти арешти зі складів, оскільки, за словами прокурора, якщо суд доведе, що ці склади сприяли вчиненню злочину, їх неможливо буде конфіскувати.

Нагадаємо, 25 квітня детективи БЕБ повідомили, що знайшли у Львівській області підпільний склад гуманітарки. Впродовж кількох місяців до приміщень невідомі звозили продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію, одяг. Пізніше з’ясувалося, що йдеться про склади в селі Убині.

Земельна ділянка, на якій вони розташовані, ще з 2019 року перебуває в оренді ТОВ «Нива Один». Його власником є 32-річний Тарас Зінюк із Волині. Самі склади належать Андрію Слюзару та Любомиру Мамчуку. Журналісти з’ясували, що на складах могли зберігати не лише гуманітарну допомогу, а й товари військового призначення, виготовлені на замовлення міноборони. На території складу знайшли етикетки та пакувальні листи, що стосувалися елементів військової форми, не призначеної для продажу

Спершу цю справу територіальне управління БЕБ у Львівській області розслідувало за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів за ввезені в країну товари). Проте нещодавно справу передали у поліцію й тепер розслідують за ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). У БЕБ стверджують, що знайшли власника та орендаря складських приміщень, а ще благодійний фонд, який вів діяльність за цією адресою. Самі товари зі складу передали військовим і постраждалим регіонам.