Склади розташовані в селі Убиня, неподалік Буська

На підпільному складі в селі Убині на Львівщині серед гуманітарної допомоги могли зберігати продукцію, виготовлену на замовлення Міноборони. Про це свідчать документи, які виявили журналісти антикорупційного сайту «Наші гроші. Львів» у смітті біля будівлі складу. Журналісти стверджують, що ці документи з’явились на території складу після проведення обшуків співробітниками Бюро економічної безпеки.

Як ідеться в розслідуванні, опублікованому 20 червня, після того, як стало відомо, що правоохоронці викрили на Львівщині підпільний склад із гуманітаркою, 26 квітня журналісти знайшли цей склад в селі Убині та приїхали оглянути територію, коли БЕБ ще проводило там обшуки.

За місяць, 28 травня, журналісти знову приїхали в Убині, однак приміщення складів були порожні. Поруч із будівлями виявили купи дерев’яних піддонів, поліетиленові упаковки, зім’яті паперові коробки з написами польською, українською, англійською і німецькою, брудний одяг, сумки, а також аркуші з номерами і підписами, що свідчили про проведення обшуків.

У цих речах журналісти знайшли етикетки та пакувальні листи, що стосувалися елементів військової форми. Вочевидь, ці документи з’явились там вже після обшуків БЕБ, адже за місяць до цього їх не було. Загалом на території складів виявили майже 20 таких етикеток і листів, на багатьох із яких вказано, що описані товари є власністю Збройних Сил України і не призначені для продажу, а деякі угоди містять абревіатуру Міністерства оборони [МОУ].

Знайдені на території складів етикетки та пакувальні листи, що стосуються товарів військового призначення

Знайдені етикетки від товарів військового призначення свідчать, що їх виготовили у 2022 та 2023 роках, зокрема, у лютому і березні, хоча офіційне розслідування щодо складу в Убинях розпочалось 4 лютого. Журналісти стверджують, що верифікували достовірність кількох знайдених документів – такі угоди справді укладали з Міноборони. Однак у Міноборони зазначили, що в Убинях нема військових складів, а в БЕБ повідомили, що товарів для військових на складах в Убинях не знайшли. Прокуратура Львівської області також заперечила виявлення при обшуках товарів для військових.

Нагадаємо, 25 квітня детективи БЕБ повідомили, що знайшли у Львівській області підпільний склад гуманітарки площею 1600 м². Впродовж кількох місяців до приміщень невідомі звозили продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію, одяг. Речі та їжу розташували на приблизно тисячах палетів. Пізніше з’ясувалося, що йдеться про склади в селі Убині.

Земельна ділянка, на якій вони розташовані, ще з 2019 року перебуває в оренді ТОВ «Нива Один». Його власником є 32-річний Тарас Зінюк із Волині. Право підпису від компанії мав Ярослав Максимович, який підтвердив, що на території цих складів відбувались обшуки. Однак Ярославу Максимовичу передали склади в користування зовсім інші люди. Йдеться про Андрія Слюзара та Любомира Мамчука. 19 червня Львівський апеляційний суд відмовився скасувати арешт на ці склади за їхніми зверненнями.

Зазначимо, що спершу цю справу територіальне управління БЕБ у Львівській області розслідувало за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів за ввезені в країну товари). Проте нещодавно справу передали у поліцію й тепер розслідують за ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). У БЕБ стверджують, що знайшли власника та орендаря складських приміщень, а ще благодійний фонд, який вів діяльність за цією адресою. Самі товари зі складу передали військовим і постраждалим регіонам.