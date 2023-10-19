Чиновники ЛОВА розповідають, що не може купувати дрони за бюджетні кошти, в той час інші ОВА здійснюють такі закупівлі

Львівська ОВА у 2022 році витратила на допомогу військовим частинам лише 26 млн грн (0,37% обласного бюджету), а у 2023 році планує витратити 96 млн грн (1,37% обласного бюджету). Про це пише львівський волонтер, громадський діяч та організатор акцій «Спочатку дрони, потім стадіони!» Святослав Літинський у блозі для ZAXID.NET.

Святослав Літинський зауважив, що під час повномасштабного вторгнення зросла кількість військових, а отже надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до місцевих бюджетів. Так, надходження військового ПДФО до бюджету Львівщини зросло до близько 1,5 млрд грн. Абсолютну більшість з цих коштів ОВА скеровує не на допомогу військовим, а на цивільні програми.

«Проаналізувавши витрати обласної військової адміністрації за 2022 рік, я був здивований, що лише 26 мільйонів касових видатків було скеровано військовим частинам. Це з 7 мільярдів бюджету, з них 1,43 мільярди ПДФО отриманого власне з військових. Це 0,37% від бюджету», – пише Святослав Літинський.

Волонтер зазначає, що у 2023 році з обласного бюджету заплановано скерувати на військові частини вже 96 млн грн з отриманих 1,5 млрд грн військового ПДФО (близько 1,37% від бюджету та 6,4% від військового ПДФО).

«Виникає логічне запитання, а де ж пропало ще майже 1,4 мільярди грн, які ми отримуємо безпосередньо з зарплат військових?», – наголошує волонтер.

За словами Святослава Літинського, Львівська ОВА аргументує, що не може купувати дрони для військових частин, у той час, як Івано-Франківська, Чернівецька та деякі інші обласні військові адміністрації та місцеві громади здійснюють такі бюджетні закупівлі.

Львівська облрада на останній сесії ухвалила рішення про виділення 75% військового ПДФО на потреби військових частин з 1 жовтня цього року, однак це рішення, зауважує волонтер, наразі не реалізоване на практиці.

ZAXID.NET звернувся до ЛОВА за коментарем з приводу видатків на військові частини з обласного бюджету, однак чиновники попросили написати інформаційний запит. Натомість на сайті ЛОВА з’явилося повідомлення про те, що від початку 2023 року ЛОВА спрямувала понад 1 млрд грн на різні потреби, спричинені війною (безпеку та обороноздатність, лікування і реабілітацію військових та допомогу переселенцям).

Святослав Літинський уточнив ZAXID.NET, що аналізував видатки з обласного бюджету в межах програми «Безпечна Львівщина», які передбачені безпосередньо на військові частини. Оскільки допомога армії не збільшилася, волонтер та його однодумці продовжуватимуть акції протесту «Спочатку дрони, потім стадіони!» під ЛОВА. Чергова така акція запланована 20 жовтня.