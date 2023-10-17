Будівлі на Старознесенській, 24-26 у Львові

Бюро економічної безпеки у вівторок, 17 жовтня, проводить обшуки у Львові на FESTrepublic, за адресою вул. Старознесенська, 24-26, де розташовані офіси холдингу емоцій «!Фест». Станом на 15:20 обшуки тривають приблизно годину. Інформацію про це ZAXID.NET підтвердив PR-директор холдингу Тарас Маселко.

«Наразі роботу офісу повністю заблоковано. Причин не називають», – повідомив Тарас Маселко.

За його словами, люди зі зброєю прийшли в офіси на Старознесенській близько 14:30 і зараз працюють на різних поверхах.

ZAXID.NET звернувся у БЕБ за офіційним коментарем про причини ситуації.

Новина доповнюється…

Довідка:

ТзОВ «Холдинг емоцій "!Фест"» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. Основний вид діяльності холдингу, згідно з КВЕД, − діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Додаткові види діяльності – виробництво какао і шоколаду, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування і товарами широкого асортименту, діяльність туристичних операторів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна тощо.