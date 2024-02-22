Слідство провело обшуки та підтвердило факти виплати необлікованої зарплати

Відомий львівський холдинг «!Фест» визнав провину в ухиленні від сплати податків та під час досудового розслідування відшкодував 13,4 млн грн державі. Про це 22 лютого повідомило Бюро економічної безпеки Львівщини (БЕБ), зазначивши, що кримінальну справу передали до суду.

Холдинг, до якого входить понад 60 ресторанів та закладів харчування, обвинувачували в ухиленні від сплати податків. Слідство встановило, що співробітники холдингу отримували зарплату двома частинами: одна – офіційна, а інша – виплачувалась неофіційно. Раніше БЕБ повідомляло, що холдинг завдав держбюджету збитків на понад 50 млн грн. «!Фест» відреагував на обшуки та звинувачення правоохоронців, заявивши, що частина ресторанів справді працюють як ФОПи, але порушення законодавства у цьому немає.

22 лютого Бюро економічної безпеки повідомило, що директорка холдингу визнала провину і до держбюджету сплатили 13,4 млн грн несплачених податків. Речник холдингу Тарас Маселко підтвердив ZAXID.NET, що холдинг відшкодував несплачені податки.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели низку обшуків, виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо. В якості свідків детективи допитали співробітники компанії.

Слідство підтвердило факти виплати необлікованої заробітної плати. Як вказано у повідомленні БЕБ, директорці підприємства оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України. Наразі справу скеровано до суду.

Зазначимо, ТзОВ «Холдинг емоцій "!Фест"» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо та Дмитро Герасімов. Директоркою холдингу є Ірина Мартин. До мережі холдинху входить низка ресторанів в Україні та за кордоном, зокрема, «П’яна вишня», «Львівська майстерня шоколаду», «Реберня», «Театр пива “Правда”», «Львівська копальня кави» та інші.