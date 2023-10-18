Загалом обшуки в офісах холдингу емоцій «!Фест» тривали 16 годин

Холдинг емоцій «!Фест» оприлюднив заяву з приводу обшуків офісу детективами БЕБ у вівторок, 17 жовтня. У компанії зазначили, що частина ресторанів справді працюють як ФОПи, але порушення законодавства у цьому немає. Офіційну відповідь на події холдинг оприлюднив на своєму сайті у середу, 18 жовтня.

У холдингу розповіли, що 17 жовтня силовики увірвались в центральний офіс, заблокували всі виїзди і виходи, чим паралізували роботу компанії.

«Люди в камуфляжі з повним бойовим вирядом та штурмовими автоматами разом із купою молодиків (переважно в шкірянках та сумочками через плече) оточили периметр території !FESTrepublic, увірвались в центральний офіс, заблокували всі виїзди/виходи та паралізували роботу компанії. Виявилось так виглядав обшук, який проводить Бюро Економічної Безпеки України. Ми мали інформацію, що силову частину забезпечували працівники СБУ, але з пов’язками БЕБ, проте офіційно прес-служба це заперечила», – повідомляє холдинг емоцій «!Фест».

Ввечері того ж дня Офіс генпрокурора звинуватив холдинг емоцій «!Фест» в ухиленні від сплати податків і опублікував фото з грішми та печатками. Натомість компанія переконана, що таку інформацію вирішили оприлюднити через розголос ситуації. Жодних порушень у своїй роботі холдинг не вбачає.

«Гроші та печатки – це власне те, з чим і працює бухгалтерія», – зазначили в холдингу.

Загалом обшуки в офісах холдингу емоцій «!Фест» тривали 16 годин. У компанії уточнили, що справа проти них відкрита уже декілька місяців і правоохоронці проводили слідчі дії в закладах холингу та офісі уже давно. Щоправда «!Фест» про це дізнався лише зараз.

«Ми працювали і будемо працювати в рамках чинного законодавства, як би хто його не трактував. Ми ще раніше прийняли позицію про децентралізацію – в нас багато партнерів, частина брендів функціонує як франшиза, тобто і по Україні, і за кордоном, – і так, частина ресторанів веде свою господарську діяльність як ФОПи. І точно некоректно збивати все до купи, роблячи якісь припущення і називаючи якісь суми», – йдеться у заяві холдингу емоцій «!Фест».

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, Бюро економічної безпеки провело обшуки у Львові на FESTrepublic, за адресою вул. Старознесенська, 24-26, де розташовані офіси холдингу емоцій «!Фест». Згодом Офіс генпрокурора оприлюднив повідомлення, у якому звинуватив холдингу емоцій «!Фест» у масштабній несплаті податків.

Зазначимо, ТзОВ «Холдинг емоцій "!Фест"» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо та Дмитро Герасімов. До мережі холдинху входить низка ресторанів в Україні та за кордоном, зокрема, «П’яна вишня», «Львівська майстерня шоколаду», «Реберня», «Театр пива “Правда”», «Львівська копальня кави» та інші.