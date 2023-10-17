Обшуки в холдингу провели 17 жовтня вдень

Офіс Генерального прокурора у вівторок, 17 жовтня, повідомив про викриття схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірів холдингом, до якого входить понад 50 ресторанів і торгових точок по всій території України.

У повідомленні не названо холдинг емоцій «!Фест», та раніше цього дня повідомлялося про обшуки БЕБ в головному офісі компанії на вул. Старознесенській. На фото, оприлюднених Офісом генпрокурора, видно готівку у паперових пакетах з написом «Два кроки від хати» – раніше ця мережа магазинів належала холдингу.

Фото Офісу генпрокурора



«Відповідно до схеми, близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримували заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна, зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна. Для виплати неофіційної заробітної плати кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передавав до відділу кадрів. Далі представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику через платіжні термінали, зазначаючи у призначенні платежу власне поповнення рахунку», – ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Компанію звинувачують в ухиленні від сплати військового збору, єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство, та ПДФО, що спричинило багатомільйонні збитки для бюджету. Зазначається, що ухилення відбувалось за «попередньою змовою наразі невстановлених осіб». При цьому прокуратура не називає навіть приблизної суми несплачених податків.

Коли стало відомо про обшуки, співвласник холдингу емоцій «!Фест» Юрко Назарук повідомив, що обшуки відбуваються через господарську діяльність ресторанів.

«Маємо сьогодні на FESTrepublic класичні маски-шоу. В шоломах з автоматами,в броніках – все як на фронт відправляли. Центральний апарат СБУ залучили під час війни FESTrepublic штурмувати. Спеціальна опергрупа приїхала зі столиці. Насправді нічого нового – діяльність фопів в ресторанах, зарплати, господарська діяльність. Нібито кримінальна справа, хоча досі жодного запиту чи звернення. Зараз всі працівники перебувають фактично в заручниках, вся діяльність паралізована», – написав Юрко Назарук у Facebook.

Зазначається, що під час обшуків у головному офісі холдингу виявлено службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, необліковану готівку, чорнові записи, печатки суб’єктів господарської діяльності.

Досудове розслідування триває та здійснюється БЕБ. Вживаються заходи із встановлення розмірів спричинених збитків та осіб, які причетні до протиправної діяльності.

Довідка:

ТзОВ «Холдинг емоцій «!Фест»» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. Основний вид діяльності холдингу, згідно з КВЕД, − діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Додаткові види діяльності – виробництво какао і шоколаду, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування і товарами широкого асортименту, діяльність туристичних операторів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна тощо.