БЕЗ звинуватило «Холдинг емоцій !Fest» у несплаті 13,4 млн грн податків

Галицький районний суд Львова звільнив від відповідальності та закрив справу щодо директорки ТОВ «Мінпрод Галичини» Ольги Матлак, яку Бюро економічної безпеки звинувачувало в ухиленні від сплати податків. Компанія «Мінпрод Галичини» входить до мережі компаній «Холдингу емоцій !Fest».

Як повідомляв ZAXID.NET, БЕБ звинуватило холдинг, до якого входить понад 60 ресторанів та закладів харчування, в ухиленні від сплати податків. Слідство встановило, що співробітники холдингу отримували зарплату двома частинами – офіційно та неофіційно. За даними БЕБ, холдинг завдав держбюджету збитків на понад 50 млн грн. «!Фест» відреагував на обшуки та звинувачення правоохоронців, заявивши, що частина ресторанів справді працюють як ФОПи, але порушення законодавства у цьому немає.

22 лютого Бюро економічної безпеки повідомило, що директорка холдингу визнала провину і до держбюджету сплатили 13,4 млн грн несплачених податків. Водночас справу щодо директорки ТОВ «Мінпрод Галичини» Ольги Матлак за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 ККУ розглядав Галицький районний суд Львова.

Як вказано в матеріалах справи, 22 лютого прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ звернувся до суду з клопотанням про закриття провадження щодо несплати податків львівським ресторанним холдингом.

Як вказано в матеріалах справи, 12 лютого слідчі повідомили Ользі Матлак про підозру в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. У межах досудового розслідування слідчі встановили, що у 2022 році завдяки необлікованим зарплатам працівників директорка «Мінпрод Галичини» не сплатила в бюджет 6,3 млн грн. Загальна сума необлікованих зарплат за 2022 рік становить 32,2 млн грн. Крім цього, компанія не сплатила понад 7 млн грн єдиного внеску.

22 лютого прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ звернувся до суду з клопотанням про закриття відповідного провадження, оскільки холдинг сплатив суму збитків у держбюджет. 28 лютого Галицький райсуд звільнив Ольгу Матлак від відповідальності та закрив провадження. Крім цього, суд скасував арешт на вилучені під час обшуку головного офісу групи компаній «Холдинг Емоцій «!Фест» документи та гроші.