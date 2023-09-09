Учасники одиночних пікетів у Львові

У суботу, 9 вересня, львівський викладач і активіст Святослав Літинський вийшов на одиночний пікет проти некритичних витрат з бюджету під час війни. За його словами, ініціативу підтримали ще близько 60-ти людей, які також вийшли на одиночні пікети.

Попри те, що петиція Святослава Літинського до Кабінету міністрів про некритичні витрати набрала понад 25 тис. голосів, реакції влади на неї не було. А чиновники говорять неправду, коли кажуть, що тендери проводять для оцінки проектів і консервації.

«Отримав відповідь на свій інформаційний запит – жодної консервації не передбачається. Тендер чинний, договір підписано, роботи виконуються, як і виконувалися в 2022 році. Продовжують оголошувати тендери по всій державі на витрати та будови, які ніяким чином не вплинуть на обороноздатність держави в перспективі трьох років», – написав Станіслав Літинський.

Водночас він додав, що Львівська обласна військова адміністрація скасувала тендер на будівництво лижеролерної траси.

Сьогодні після пікетів, за його словами, учасники висловили намір продовжити наступної п’ятниці, якщо ситуація з витратами не зміниться. Форму одиночного пікету обрали через те, що під час воєнного стану важко організувати масовий мітинг.