Львівська ОВА не подала проект обласного бюджету у Львівську облраду, його не розглядали депутатські комісії, відповідно головний фінансовий документ області не буде затверджений на сесії, а одноосібно головою обласної держадміністрації.

Депутати розводять руками і заявляють, що така поведінка керівництва ЛОВА неправильна та тільки шкодитиме розвитку регіону. Хоча визнають, що теперішня обласна рада своєю бездіяльністю дозволила з нею так чинити.

Оскільки протести «Спочатку дрони – потім стадіони» продемонстрували чимало питань до чиновників ЛОВА щодо ефективності використання бюджених коштів, ZAXID.NET спробував з’ясувати, чому знову обласний бюджет опинився повністю в тих же руках.

ЛОВА проігнорувала ініціативу депутатів розглядати бюджет

Як відомо, особливості режиму воєнного стану дають право обласним військовим адміністраціям самостійно затверджувати та розподіляти обласні бюджети. Чимало експертів висловлювалися про те, що ця норма не є обов’язковою, такі кроки виправдані в прифронтових областях, але усувати депутатів від бюджетних справ у тилових регіонах недоцільно.

Бюджет області 2023 року вперше через воєнний стан затверджував голова ЛОВА. Депутати обурювалися, але змирилися. Натомість проявили ініціативу та задекларували готовність розглядати бюджет на 2024 рік. На засіданні 14 листопада, ухвалюючи рішення про обмеження некритичних видатків, обранці окремим пунктом зобов’язали ЛОВА внести на розгляд ради проект обласного бюджету на 2024 рік. Однак, чиновники ЛОВА це рішення не виконали, знову усунувши депутатів від бюджетного процесу. Бюджетний «пиріг», як і торік, керівництво ЛОВА ділитиме самостійно.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівській облраді, станом на 20 грудня проект обласного бюджету у Львівську облраду не надходив, відповідно не розглядався на депутатських комісіях. Це також підтвердив заступник голови комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, представник «Батьківщини» Андрій Дуліб’яник, який зараз фактично виконує обов’язки голови комісії. За рік після смерті Володимира Квурта депутати не спромоглися обрати нового голову комісії.

«За цілий рік комісія збиралася на засідання лише один раз. На даний момент про скликання комісії не йдеться, – розповідає Андрій Дуліб’яник. – Щоб зібралася бюджетна комісія, попередньо всі комісії мали розглянути проект бюджету у своїй частині. На мою думку, часу мало і не встигають це все зробити. Керує обласна військова адміністрація, і вони приймають рішення».

Заступника голови комісії не дуже обурює такий стан справ, адже, зазначає він, є чимало проблем у самій облраді. «Бракує депутатів, хтось воює, хтось відмовився від мандату. Постійно проблеми з кворумом. Така ситуація, на жаль. Спочатку треба обрати голову бюджетної комісії, щоб він працював офіційно, cпілкувався з ЛОВА, ставив якісь питання. Я на сьогодні, можна сказати, ніхто», – каже він. До слова, зараз у Львівській облраді не зайняті п’ять депутатських місць (загальний склад 84 депутати).

«Депутати мають бути союзниками ЛОВА, а не ворогами»

Більш радикальний у своїх оцінках діяльності ЛОВА і Львівської облради голова фракції «Свобода» Олег Панькевич. Свободівці вже не раз заявляли про необхідність обрання нового керівництва обласної ради та голів ключових депутатських комісій, в іншому разі вбачають недоцільність існування такої облради та потребу її розпуску. Минуло понад вісім місяців з моменту висловлення недовіри та відставки голови ради Ірини Гримак, а ця посада досі вакантна. На сьогодні облрадою керує однопартієць Максима Козицького зі «Слуги народу» Юрій Холод, який не вчиняє жодний дій усупереч ЛОВА.

«Це дуже погано, що станом на сьогодні не надійшов бюджет, і ми не знаємо, чи надійде до Львівської облради. Не виконується законодавство, зокрема, про місцеве самоврядування. Якщо ЛОВА буде користуватись постановою Кабміну, якою скористалася в минулому році, вважаю, це не буде сприяти розвитку Львівщини загалом, позитивному розвитку усіх процесів – політичних, соціальних, економічних», – вважає Олег Панькевич.

Таке ставлення ЛОВА до обласної ради, на його думку, спричинене і бездіяльністю самих депутатів. У разі невиконання рішення, Львівська обрада мала б позиватися до суду на ЛОВА, однак Олег Панькевич сумнівається, що це відбудеться.

«Депутати є бездіяльними. Обласна рада, яка мала би бути владою, насправді є ніякою. Ця зневага з боку ЛОВА є тому, що депутати, їхні політичні сили дозволяють це робити», – вважає він.

«Думаю, чиновники ЛОВА рано чи пізно будуть відповідати за свої дії. Справа в тому, що робить обласна рада. Де її рішення, комісії, де її активність, де її коаліції? Ми про це казали: якщо немає дій, то для чого така обласна рада? Для чого її апарату отримувати величезні заробітні плати? А це мільйони! Давайте ті мільйони спрямуємо на ЗСУ. Це буде нашим найкращим рішенням», – переконаний Олег Панькевич.

Не схвалює поведінку ЛОВА щодо депутатів керівник фракції «Самопоміч» Любомир Зубач. На його думку, ЛОВА мала б зробити висновки з протестів під її стінами проти некритичних видатків з бюджету у час війни і залучити депутатів до формування головного фінансового документа. ЛОВА і обранці мали б бути союзниками, а не ворогами, вважає він.

«Мені видається, треба було зробити певні висновки і такий важливий для області документ як бюджет напрацювати спільно. Тоді би знялися всі дискусії щодо того, що наступний бюджет буде військовий, спрямований на підтримку ЗСУ. Тут є повне розуміння з боку депутатів, усі би підтримали. Тому, коли проявляється така впертість з боку ЛОВА – це не додає позитиву і конструктиву. Це буде викликати певну протидію з боку багатьох депутатів», – вважає Любомир Зубач.

«У час війни нівелювати статус і потрібність обласної ради, заганяти її під плінтус, не те, що забирати повноваження, а навіть не спілкуватися належним чином – це точно не на користь Україні, яка веде боротьбу за свою незалежність, – додає він. – Якщо це піде далі в якийсь клінч, наші вороги будуть потирати руки, що в нас тут у Львівській облраді є такі внутрішні непорозуміння».

«На Новий рік Львівщина буде з бюджетом»

Вкотре скориставшись слабкістю Львівської облради, ЛОВА готується затверджувати бюджет самостійно. Перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик уникає відповідей на запитання про те, чому проект обласного бюджету не подали у Львівську облраду. З його слів, в депутатські комісії скерували проекти обласних програм, які є одним із додатків бюджету.

«Бюджет буде затверджений відповідно до законодавства. Кінцева дата затвердження – 25 грудня. На даний момент обговорюються в комісіях обласної ради проекти обласних програм, які є складовою обласного бюджету. На Новий рік Львівська область буде з бюджетом. Додаткового поки що нічого не скажу», – заявляє посадовець.

Андрій Годик запевняє, що у новому бюджеті будуть витримані усі пріоритети, які вже публічно задекларував голова ЛОВА. «Має бути затверджене фінансування у розмірі 400 млн грн на програму «Безпечна Львівщина» (цього року 438 млн грн), через яку фінансується сектор оборони і безпеки. У пріоритеті все, що пов’язано з військовими, починаючи від їхнього працевлаштування, закінчуючи соціальною допомогою та реабілітацією, – каже він. – Фінансування програми «Безпечна Львівщина» буде зростати і впродовж наступного року за умови перевиконання бюджету».

Натомість, з його слів, ЛОВА не буде виділяти кошти на непріоритетні видатки, до яких віднесли і програму депутатських допомог потребуючим мешканцям. «Наша принципова позиція, що видатки на так звані депутатські допомоги будуть обнулені та будуть скеровані на потреби, пов’язані з війною», – каже перший заступник голови ЛОВА.

А от програму покращення якості надання публічних послуг органами виконавчої влади, яка передбачає премії та доплати чиновникам ЛОВА, планують продовжити, проте обсяг коштів наразі не визначили. «Тут є дві складові. Якщо не буде підтримки з обласного бюджету, зберегти працівників на неконкурентних умовах оплати праці буде фактично нереально. З іншого боку, нагадаю, що джерелом фінансування цієї програми є так звані вільні лишки, які перейдуть з 2023 року. Тільки залежно від цього фінансового ресурсу, можна говорити, чи буде ця програма чи ні», – каже Андрій Годик.

Також у бюджеті 2024 року ЛОВА обіцяє відмовитись від видатків на різноманітні заходи, конкурси та сувеніри. Обласні конкурси пропонують проводити, але без бюджетного фінансування.