За словами Максима Козицького, основним акцентом наступного року буде фінансування допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам, а також надання якісних медичних послуг

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький представив обласний бюджет на 2024 рік, а також розповів про основі видатки упродовж 2022-2023 років.

Як інформує прес-служба ЛОВА, основним акцентом наступного року буде фінансування допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам, а також надання якісних медичних послуг, зокрема і реабілітації. Водночас, обсяг бюджету 2024 року на 40% менший ніж поточного.

«Бюджет у 2023 році становив більше ніж 10 мільярдів гривень. У 2024 році очікуваний ресурс – 6 млрд 168 млн грн. Тобто, обсяг бюджету зменшився на майже на 40%. Це пов’язано з тим, що ПДФО від військових частин тепер йтиме у державний бюджет і ці кошти будуть спрямовані на військових. Окрім того, будуть забрані майже всі державні субвенції і дотації, які були в минулих роках (з державного дорожнього фонду, якого тепер немає: освітня субвенція та ін.)», – зазначив Максим Козицький.

72% обласного бюджету або 4,4 млрд грн – це ресурс захищених видатків, які включають витрати на енергоносії, зарплати та кошти на утримання установ обласного підпорядкування.

«У захищених видатках абсолютно немає жодних святкувань, преміювань, квітів, подарунків. Перед нами, перед депутатським корпусом, управлінням майном спільної власності облради є завдання зробити все можливе, щоб ефективність цих коштів була перевірена і щоб ці видатки були правильно спрямовані і зрозумілі для людей», – додав очільник Львівщини.

Ще 1,6 млн грн – це кошти на реалізацію обласних програм. В межах цього ресурсу 400 млн грн скерують на фінансування програми «Безпечна Львівщина», яка передбачає підтримку армії. Окрім того, за 17 млн грн профінансують підтримку бізнесу ветеранів, а за 15 млн грн – підтримку програми «єОселя» для військовослужбовців.

«Протягом останніх двох років Львівщина, як і вся Україна, веде важку боротьбу з ворогом, боротьбу криваву, складну, боротьбу за виживання. Бюджет області на 2024 рік повністю відображає головні наші пріоритети – максимум для перемоги, для оборонців, їхніх родин та незахищених категорій населення. Львівщина завжди була надійним тилом і наступного року ситуація не зміниться, ми робитимемо все заради перемоги. Наступного року ми відмовляємось від усіх непріоритетних видатків, відмовляємось від квітів і сувенірів, конкурсів та премій у різних галузях. Закликаю громади Львівщини при прийнятті місцевих бюджетів визначити аналогічні пріоритети. Разом до перемоги!», – наголосив Максим Козицький.

Детальніше з видатками обласного бюджету на 2024 рік можна ознайомитися за посиланням.

Брифінг начальника Львівської ОВА про обласний бюджет на наступний рік дивіться тут.

* матеріал підготований прес-службою ЛОВА