ЛОВА заявила, що забезпечити належне утримання доріг, як це було в попередні зими, неможливо

Львівська ОВА заявила, що неналежне розчищення обласних доріг цієї зими пов’язане з рішеннями обмежити некритичні видатки та скерувати більше коштів на ЗСУ. Це при тому, що в цьому році обласний департамент дорожнього господарства провів найдорожчі тендери на експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг на суму 4,8 млрд грн на термін до 2025 року. А обласна програма розвитку мережі автомобільних доріг у 2023 році профінансована на 345 млн грн (90% від запланованого).

У повідомленні, поширеному у п’ятницю, 8 грудня, обласні чиновники пояснили, що на утримання доріг взимку вплинуло рішення Верховної Ради про скерування коштів з Державного дорожнього фонду в загальний бюджет держави для підтримки ЗСУ. Окрім того, зазначають в ЛОВА, на прибиранні доріг позначилося рішення Львівської облради від 14 листопада про підтримку ЗСУ та інших військових формувань.

«Однак рішенням ЛОР № 519, яким визначили пріоритетні видатки обласного бюджету, обмежили фінансування на експлуатаційне утримання автодоріг місцевого значення. Відтак на сьогодні неможливо в повному обсязі забезпечити виконання робіт із зимового утримання всіх доріг місцевого значення в області», – йдеться в повідомленні ЛОВА.

Зважаючи на це, пояснили в ЛОВА, депатамент дорожнього господарства доручив підрядникам виконувати договори в межах наявних у них коштів. Тому, насамперед, снігоочисна техніка працює на автошляхах області, де інтенсивність руху транспорту найвища.

«Департамент робить все, що від нього залежить, аби максимально очищати дороги у зимовий період. Але, зважаючи на той фінансовий ресурс, який є, вже зараз маємо розуміти, що забезпечити належне утримання доріг, як це було у попередні роки, – неможливо», – заявили в ЛОВА.

Нагадаємо, 14 листопада під тиском мітингарів Львівська облрада прийняла рішення про обмеження некритичних видатків з обласного бюджету. Відповідно до цього рішення пріоритетними визнані видатки на підтримку ЗСУ, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та збройної агресії, захищені видатки, підтримка переселенців, реабілітація військових. Обмеження видатків на експлуатаційне утримання доріг у рішення депутатів не прописано.

У цьому році департамент дорожнього господарства провів найдорожчі тендери на експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг на суму 4,8 млрд грн на період до 2025 року. Усі три найдорожчі тендери виграла фірма «Шляховик-Т».

За даними моніторингу виконання обласних програм, програма розвитку мережі автомобільних доріг Львівщини у 2023 році є одною з найкращих за виконанням – вона профінансована на 345 млн грн, що становить близько 90% від запланованого.

Варто також зауважити, що видатки з обласного бюджету на військові частини від початку повномасштабної війни становлять лише 273 млн грн (10% від суми надходжень військового ПДФО).