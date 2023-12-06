За час повномасштабної війни місцеві бюджети суттєво збагатилися за рахунок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) із зарплат військових. Ці надходження вплинули на фінансові рейтинги та вивели деякі громади до списку найзаможніших в області.

З жовтня цього року Верховна Рада забрала військовий ПДФО з місцевих бюджетів, однак за понад півтора року громадам все ж вдалося освоїти значні суми. ZAXID.NET зібрав дані про надходження військового ПДФО у бюджети 10 найбагатших громад Львівщини від початку великої війни та проаналізував, як вони допомагали армії.

Солонківська громада приховує інформацію про допомогу армії

За даними департаменту фінансів ЛОВА, за підсумками трьох кварталів 2023 року до першої десятки найзаможніших за різними фінансовими показниками увійшли: Солонківська, Яворівська, Оброшинська, Великомостівська, Львівська, Івано-Франківська, Новояворівська, Пустомитівська, Сокільницька та Давидівська громади.

ZAXID.NET скерував інформаційні запити до департаменту та згаданих громад з проханням повідомити суму надходжень військового ПДФО до їхніх бюджетів від початку повномасштабної війни та вказати, скільки бюджетних коштів за цей час вони скерували безпосередньо на армію у вигляді субвенцій та закупівель за запитами військових частин. Також просили поінформувати про найбільші інфраструктурні проекти, які фінансувалися в громадах за цей час та виділені на них суми з місцевих бюджетів.

Лише сільрада найбагатшої в області Солонківської громади проігнорувала закон «Про доступ до публічної інформації». Редакція двічі надсилала запити в сільську раду та двічі отримала відмову в отриманні інформації. Варто зазначити, що на офіційному сайті громади не оприлюднено запитуваних даних за 2023 рік. ZAXID.NET готується оскаржувати дії керівництва громади у правовому полі.

Котра з громад найбільше допомогла армії?

За рік і вісім місяців (з 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2023 року) повномасштабної війни найбільші суми військового ПДФО надійшли до бюджету Львівської громади та до обласного бюджету – 3,2 млрд грн та 2,7 млрд грн відповідно. Натомість на допомогу армії (субвенції та закупівлі за запитами військових частин) Львівська міськрада скерувала 1,2 млрд грн (207 млн грн у 2022 році та 1 млрд грн у 2023 році), що становить 37% отриманого військового ПДФО, а Львівська облрада та ЛОВА – 273 млн грн (29 млн грн у 2022 році та 234 млн грн у 2023 році), тобто, 10% отриманого військового ПДФО.

Понад 2 млрд грн військового ПДФО отримала Яворівська громада, скерувавши на армію 505 млн грн (23%). У Новояворівську громаду надійшло 1,4 млрд грн військового ПДФО, на потреби військових частин з бюджету віддали 299 млн грн (21%). Солонківська громада отримала 688 млн грн військового ПДФО, не надавши інформацію про допомогу армії.

Рейтинг громад за обсягом коштів, виділених з місцевих бюджетів на військові частини (фото ZAXID.NET, клікніть, щоб збільшити)

За час повномасштабної війни бюджет Івано-Франківської громади поповнився 426 млн грн військового ПДФО, на військо передали 158 млн грн (37%). Великомостівська громада отримала 300 млн грн військового ПДФО, субвенції на військові частини – 28 млн грн (9%).

Значно менша сума військового ПДФО надійшла до бюджету Давидівської громади – 118 млн грн, на військові частини передали майже 38 млн грн. Оброшинська громада – 52 млн грн військового ПДФО, військовим скерували 17,8 млн грн (34%).

Пустомитівська громада – 34 млн грн військового ПДФО, на армію – 8,6 млн грн (25%). Сокільницька громада – 188 тис. грн військового ПДФО, на армію майже удвічі більше – 350 тис. грн.

Загалом до бюджетів 10 найбагатших громад Львівщини та обласного бюджету за рік і вісім місяців повномаштабної війни надійшло понад 11 млрд грн військового ПДФО, на армію виділили лише 22% цієї суми (2,5 млрд грн).

Сумарні находження військового ПДФО і витрати на армію у 10 найбагатших громадах (фото ZAXID.NET, клікніть, щоб збільшити)

Пріоритетом були дороги

Найбільші інфраструктурні проекти та проекти розвитку, які фінансувалися в громадах за час великої війни, стосувалися ремонтів доріг, дахів та каналізацій.

Так у Львівській міськраді найбільшими назвали витрати на реконструкцію, капітальний ремонт та придбання обладнання для закладів охорони здоров’я – 773 млн грн, забезпечення дострокового погашення гарантійних зобов’язань – 210,8 млн грн, аварійно-відновлювальні роботи будинків та споруд, постраждалих внаслідок російського ракетного удару – 144 млн грн.

Основним напрямком капітальних вкладень міського бюджету Яворівської громади було будівництво каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій у Яворові – 103 млн грн.

Новояворівська громада зробила ставку на дороги (зокрема, ремонт дороги в селі Бердихів за 14 млн грн та вул. Привокзальної в Новояворівську за 8,5 млн грн), також придбала за 60 млн грн апарат МРТ для міської лікарні.

Івано-Франківська громада зосередилася на ремонтах доріг (зокрема, вул. Міцкевича у селищі Івано-Франкове – 19,3 млн грн; дорога Добростани – Івано-Франкове – 32,5 млн грн; вул. Богдана Хмельницького у селі Вороців – 18,2 млн грн; вул. Гагаріна в селищі Івано-Франкове – 10,6 млн грн; вул. Центральна в селі Мальчиці – 10 млн грн).

Великомостівська громада ремонтувала дороги (близько 25 млн грн), міняла вікна, двері у садочках та школах. Найбільші суми скерували на реконструкцію будівлі на вул. Львівській,44 у Великих Мостах під Центр надання адміністративних послуг – 29 млн грн та реконструкцію будівлі на вул. Базарній 5-а під ЦНАП і публічну бібліотеку – 6,7 млн грн.

Давидівська громада найбільшими інфраструктурними проектами назвала будівництво системи зовнішнього водопостачання у селі Пасіки-Зубрицькі та добудову школи у селі Кротошин, виділені на ці проекти суми в сільраді не уточнили.

В Оброшинській громаді найбільш затратними за час великої війни були ремонт Центру первинної медико-санітарної допомоги в Оброшино – 7,7 млн грн та ремонт вул. Кривоноса у Ставчанах – 3,5 млн грн.

Найбільші інфраструктурні проекти та проекти розвитку Пустомитівської громади – ремонт з утепленням фасаду Пустомитівської ЗОШ №1 – 7,8 млн грн; добудова школи в селі Семенівка – 24,3 млн грн; реконструкція очисних споруд в Пустомитах, коригування – 4,7 млн грн.

З бюджету Сокільницької громади профінансували на утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури 30,6 млн грн, на будівництво дитсадка в Сокільниках – 10 млн грн.