Рейтинг найуспішніших громад очолила Солонківська ОТГ

Департамент фінансів Львівської ОВА оприлюднив рейтинг фінансово спроможних територіальних громад області за підсумками трьох кварталів (січня-вересня) цього року. Рейтинг очолила Солонківська громада. До першої п’ятірки також увійшли Яворівська, Оброшинська, Великомостівська та Львівська громади. Рейтинг змінився, порівняно з першим кварталом цього року, тоді лідирувала Новояворівська громада, а Солонківська посідала четверту сходинку. Львівська громада опустилася з третього на п’яте місце.

При формуванні рейтингу до уваги брали надходження податків та зборів, видатки на одного мешканця, власні надходження у розрахунку на одного мешканця, видатки розвитку, видатки на утримання апарату посадовців, видатки на зарплати в загальному обсязі видатків.

Рейтинг найбільш успішних громад за січень-вересень 2023 року

Так найбільші надходження у розрахунку на одного мешканця в Оброшинській (2198 грн) та Львівській (1037 грн) громадах. Найбільші видатки розвитку в розрахунку на одного мешканця в Івано-Франківській (8997 грн), Яворівській (8119 грн) та Солонківській (6642 грн) громадах. У Львівській громаді цей показник склав 3158 грн.

Видатки на зарплату забирають найменшу частку загального обсягу видатків у Новояворівській (23%), Солонківській(23%), Яворівській (26%) громадах. У Львівській громаді видатки на зарплату становлять 34,5% загального обсягу видатків.

Натомість у бідніших громадах видатки на зарплату забирають найбільшу частку видатків: у Козівській – майже 82%, Хирівській – 81%, Перемишлянській – 78%, Добросинсько-Магерівській – 78%.

Останні місця в рейтингу 73 громад Львівщини посіли Боринська, Підкамінська, Стрілківська, Хирівська та Добромильська громади. Рівень дотаційності їхніх бюджетів становить понад 40-50%.

Раніше департамент фінансів повідомляв, що на рейтинг успішності громад вплинули зміна структури джерел доходів, підвищення зарплат військових та правоохоронців.