Обласна адміністрація назвала найбагатші громади Львівщини
Цьогорічна п’ятірка суттєво відрізняється від торішньої
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За підсумками першого кварталу 2023 року найбільш фінансово спроможними громадами області стали Новояворівська, Яворівська, Львівська, Солонківська, Івано-Франківська. Цього року п’ятірка суттєво відрізняється від торішньої. На цю ситуацію суттєво вплинули зміна структури джерел доходів, підвищення зарплат військових, правоохоронців, пояснили у департаменті фінансів Львівської ОВА.
«Бюджети територіальних громад наростили дохідну частину загального фонду за відповідний період минулого року на 2 млрд грн або на понад 40%. Це свідчить, що громади володіють значними фінансовими ресурсами й відповідними повноваженнями для забезпечення якісного функціонування всіх галузей бюджетної сфери, які надають послуги населенню», – повідомляють у ЛОВА.
Таблиця рейтингу фінансово спроможних громад за перше півріччя 2023 року
Щодо видатків, то найбільші витрати на одного мешканця мають бюджети громад:
- Яворівської – 7613,4 грн,
- Солонківської – 7261,8 грн,
- Славської – 6468,3 грн,
- Новояворівської – 6410,8 грн,
- Івано-Франківської – 5596,7 грн,
Найменші витрати у Добромильській – 1314,6 грн, Новороздільській – 1345,6 грн, Меденицькій громадах – 1526,2 гривень.
У Новояворівській громаді виплата заробітної плати є найменшою часткою у загальному обсязі видатків – лише 22,8%, а в Добросинсько-Магерівській –зарплата бюджетників забирає понад 80% бюджету громади.
Наприкінці рейтингу фінансово спроможних громад є Підкамінська, Добромильська, Добросинсько-Магерівська, Хирівська, Рудківська, Судововишнянська, Ралівська, Стрілківська, Журавненська територіальні громади.
Нагадаємо, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, позиції громад у рейтингу суттєво відрізняються. До прикладу, торік Львівська громада посідала 1 місце, Пустомитівська – 2, Кам’янка-Бузька – 3, Великомостівська – 4, Славська – 5.