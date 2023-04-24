Новояворівська громада очолила рейтинг через збільшення виплат військовим

За підсумками першого кварталу 2023 року найбільш фінансово спроможними громадами області стали Новояворівська, Яворівська, Львівська, Солонківська, Івано-Франківська. Цього року п’ятірка суттєво відрізняється від торішньої. На цю ситуацію суттєво вплинули зміна структури джерел доходів, підвищення зарплат військових, правоохоронців, пояснили у департаменті фінансів Львівської ОВА.

«Бюджети територіальних громад наростили дохідну частину загального фонду за відповідний період минулого року на 2 млрд грн або на понад 40%. Це свідчить, що громади володіють значними фінансовими ресурсами й відповідними повноваженнями для забезпечення якісного функціонування всіх галузей бюджетної сфери, які надають послуги населенню», – повідомляють у ЛОВА.

Таблиця рейтингу фінансово спроможних громад за перше півріччя 2023 року

Щодо видатків, то найбільші витрати на одного мешканця мають бюджети громад:

Яворівської – 7613,4 грн,

Солонківської – 7261,8 грн,

Славської – 6468,3 грн,

Новояворівської – 6410,8 грн,

Івано-Франківської – 5596,7 грн,

Найменші витрати у Добромильській – 1314,6 грн, Новороздільській – 1345,6 грн, Меденицькій громадах – 1526,2 гривень.

У Новояворівській громаді виплата заробітної плати є найменшою часткою у загальному обсязі видатків – лише 22,8%, а в Добросинсько-Магерівській –зарплата бюджетників забирає понад 80% бюджету громади.

Наприкінці рейтингу фінансово спроможних громад є Підкамінська, Добромильська, Добросинсько-Магерівська, Хирівська, Рудківська, Судововишнянська, Ралівська, Стрілківська, Журавненська територіальні громади.

Нагадаємо, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, позиції громад у рейтингу суттєво відрізняються. До прикладу, торік Львівська громада посідала 1 місце, Пустомитівська – 2, Кам’янка-Бузька – 3, Великомостівська – 4, Славська – 5.