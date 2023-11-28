Більшість коштів фірма «Шляховик-Т» утримала на експлутаційне утримання та поточний ремонт доріг

У 2023 році департамент дорожнього господарства Львівської ОВА провів кілька десятків публічних закупівель на ремонти та утримання доріг на суму близько 7,8 млрд грн. 80% цієї суми отримала львівська фірма «Шляховик-Т», яка виграла найдорожчі тендери.

За даними аналітичної системи Сlarity-project, цього року фірма «Шляховик-Т» виграла тендерів від департаменту дорожнього господарства ЛОВА на понад 6 млрд грн, зокрема, три найдорожчі тендери на експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг на суму 4,8 млрд грн. Усього в 2023 році департамент дорожнього господарства ЛОВА провів бюджетні закупівлі щодо ремонту та утримання доріг на загальну суму 7,8 млрд грн, тож фірмі «Шляховик-Т» дісталося близько 80% цих коштів.

На початку березня 2023 року «Шляховик-Т» виграв два тендери на загальну суму 3,2 млрд грн на утримання та поточний ремонт близько 3 тис. км доріг на термін до кінця 2025 року, перемігши в одному з тендерів відому турецьку компанію «Онур конструкціон інтернешнл».

У серпні департамент дорожнього господарства ЛОВА провів ще одну закупівлю на експлуатаційне утримання та поточний ремонт понад 2 тис. км доріг. На тендері позмагалися чотири фірми, в тому числі «Онур конструкціон інтернешнл», а переміг «Шляховик-Т», отримавши контракт на 1,6 млрд грн терміном до кінця 2025 року.

Відповідно до угод, підрядних зобов’язується здійснювати поточний ямковий ремонт доріг, утримання в належному стані проїжджої частини, дорожніх знаків, об’єктів дорожнього сервісу та узбіч. Також несе відповідальність за безпеку дорожнього руху, зокрема, щодо компенсації шкоди власниками транспортних засобів, якщо ДТП виникла через незадовільний стан дороги.

Також ця фірма отримала від ЛОВА ще низку дрібніших замовлень.

Керівник департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський запевнив ZAXID.NET, що всі тендери відбуваються відповідно до законодавства і виграє фірма, яка запропонувала найвигіднішу цінову пропозицію.

«Цінова політика. Вони готові працювати за значно менші кошти, і вони це пропонують на тендерах», – прокоментував Орест Шуліковський секрет успіху фірми «Шляховик-Т».

З його слів, середня економія коштів по всіх закупівлях департаменту в цьому році становить близько 22% від очікуваної вартості.

За даними YouControl, ТзОВ «Шляховик-Т» зареєстроване у 2019 році у Теребовлі на Тернопільщині, однак згодом фірму перереєстрували до Львова. Спершу власником був Сірак Мнацаканян, а зараз власником є мешканець Золочівського району Микола Карпець. Розмір статутного капіталу компанії 1,1 млн грн.