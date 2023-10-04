ЛОВА розірвала угоду з підрядником, який недобросовісно виграв тендер

Після втручання прокуратури Львівська ОДА розірвала договір з підрядником ТОВ «Автомагістраль-Південь» щодо ремонту дороги Жидачів – Верчани на Львівщині вартістю понад 156 млн грн.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, департамент дорожнього господарства Львівської ОДА та одеська дорожня фірма уклали договір на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування Жидачів – Верчани. Вартість робіт становила понад 156 млн грн. Однак, Держаудитслужба встановила, що підрядника неправомірно визнано переможцем у тендері, оскільки при подачі заявки були відсутні обов’язкові документи.

«У зв’язку з цим прокуратурою заявлено позов про визнання недійсним договору підряду. Проте сторони погодилися з доводами прокурора та розірвали спірний договір, не чекаючи рішення суду», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Жидачів – Верчани мала здійснювати одеська компанія «Автомагістраль-Південь». Відповідну угоду за результатами тендеру уклав департамент дорожнього господарства Львівської ОДА наприкінці осені 2021 року.