Учасники пікету 22 вересня «Спочатку дрони, потім стадіони»

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький доручив головам громад впродовж тижня проаналізувати доцільність оголошених тендерних закупівель та тих, які планують провести 2023 року. Таке рішення Козицький ухвалив після чергового протесту активістів під стінами адміністрації. Перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик у п'ятницю, 22 вересня, повідомив, що органи місцевого самоврядування самі мають визначати ступінь пріоритетності закупівлі.

«Наразі немає чітких критеріїв визначення критично важливих та пріоритетних закупівель, саме органи місцевого самоврядування як розпорядники коштів, та суб’єкти які чітко розуміють першочергові потреби громади, повинні проаналізувати закупівлі своїх структурних підрозділів та комунальних підприємств та розглянути питання про скасування закупівель з низьким ступенем пріоритетності», – написав Андрій Годик.

Зазначимо, що 22 вересня біля Львівської ОВА третя відбулася акція «Спочатку дрони, потім стадіони» з вимогою переглянути некритичні витрати. Її ініціатором став викладач та активіст Святослав Літинський.

Нагадаємо, що Святослав Літинський 9 вересня вийшов під стіни ЛОВА з одиночним пікетом. Він вимагав скасувати тендер на будівництво лижеролерної траси. До пікету приєдналися десятки львів'ян. Раніше Святослав Літинський зареєстрував петицію до Кабінету міністрів про перегляд некритичних витрат, яка набрала більше ніж 25 тис. голосів.