Ремонтні роботи на дорозі почали у 2021 році

У четвер, 26 жовтня, департамент дорожнього господарства Львівської ОВА провів повторний тендер на ремонт дороги місцевого значення Дроздовичі – Міженець – Бісковичі, протяжністю 31 км. За результатами аукціону перемогла львівська фірма «Шляховик-Т», а вартість робіт зросла майже удвічі – з 344 млн грн у 2021 році до 640 млн грн.

На тендер «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141711 Дроздовичі – Міженець – Бісковичі км 0+000 – км 31+000 Львівської області. Коригування» 26 жовтня зголосилися дві компанії. Очікувана вартість робіт становила понад 821 млн грн. Перемогло ТзОВ «Шляховик-Т», запропонувавши вартість близько 640 млн грн. Роботи мають бути виконані до кінця 2024 року.

У липні 2021 році департамент дорожнього господарства ЛОВА вже проводив тендер на ремонт цієї дороги. Тоді перемогла компанія «Шляховик-Т» з пропозицією 344 млн грн. Роботи були виконані на майже 67 млн грн. У вересні цього року департамент та «Шляховик-Т» розірвали угоду «за згодою сторін», після чого було оголошено новий тендер, а вартість закупівлі зросла удвічі.

Як повідомили у Львівській ОВА, відремонтована прикордонна дорога стане новим сполученням до пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» та залізничних станцій Нижанковичі та Хирів, а також розвантажить основні траси Львівщини, які сполучають Україну з Польщею. Ремонт дороги фінансуватимуть з державного бюджету, також планують залучити грантові кошти.

«Кошти на ремонт прикордонної автомобільної дороги Дроздовичі – Міженець – Бісковичі з обласного та місцевих бюджетів залучатися не будуть. На сьогодні на це передбачено близько 50 млн грн з державного дорожнього фонду, фінансовий ресурс якого скеровується виключно на ремонт та утримання доріг», – йдеться у повідомленні ЛОВА.

Ще цього року планують відремонтувати найбільш аварійну ділянку цієї дороги.

За даними YouControl, ТзОВ «Шляховик-Т» зареєстроване у Львові майже п’ять років тому. Розмір статутного капіталу 1,1 млн грн. Власником фірми є мешканець Золочівського району Микола Карпець.