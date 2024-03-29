Парк біля майбутнього ТРЦ планують реконструювати

У Стрию на Львівщині збудують торгово-розважальний центр загальною площею 26,1 тис. м2. Тут буде підземний і наземний паркінги, дитячий розважальний центр, професійна спортивна арена, будівельний гіпермаркет. ТРЦ розташується на вул. Болехівській, 2, повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU).

Корисна площа двоповерхового ТРЦ Family Mall становитиме 17 тис. м2. Вона включатиме підземний паркінг на понад 300 машин, наземний паркінг на 135 місць, дитячу і спортивну інфраструктуру, торгові площі, зокрема, будівельний гіпермаркет.

Візуалізація RDA.ua

Візуалізація RDA.ua

Поряд із майбутнім ТРЦ розташований парк, що планують реконструювати в одній концепції зі спортивною ареною, а трафік паркової зони інтегрувати в трафік ТРЦ.

Першу чергу ТРЦ Family Mall мають запустити у другому кварталі 2025 року, другу – в 2026 році.