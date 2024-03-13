Червоним кольором позначене розташування аукціонної ділянки

У мікрорайоні Білогорща у Львові планують збудувати торговельний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження на земельну ділянку представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 12 березня.

Йдеться про ділянку, що перебуває в зоні Г-2 та розташована в межах мікрорайону Білогорща та майбутніх проектованих розв’язок. За планами, тут пропонують збудувати торгово-розважальний центр із громадськими та комерційними приміщеннями і паркінгом. Висота будівлі передбачається у два рівні.

«Тут ми також визначаємо відсоток забудови, поверховість два рівні з влаштуванням паркінгу, прописуємо відстані для влаштування хорошої вулиці зі сторони вже сформованої житлової забудови», – повідомили в управлінні архітектури.

Після затвердження містобудівних умов цю ділянку зможуть виставити на приватизацію. Покупець зможу купити її лише з функціоналом під будівництво ТРЦ.