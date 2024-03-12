ЖК для працівників університету збудують на вул. Тракт Глинянський, 139

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького збудує для викладачів багатоквартирний житловий будинок. За концепцією, будівнцтво 8-поверхового будинку частково профінансують самі працівники. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 12 березня.

Ідеться про забудову ділянки площею 0,11 га на вул. Тракт Глинянський, 139, яку Львівська міськрада передала університету ще у 2009 році. Тут планують збудувати 8-поверховий односекційний багатоквартирний житловий будинок із вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на 26 місць. Площа забудови становить 40%.

Під час засідання архітектурно-містобудівної ради 1 лютого головний архітектор проекту Володимир Лаврін розповів, що йдеться про реалізацію соціального проекту. Зокрема, викладачі самі вкладаються у фінансування будівництва. На квартири в цьому ЖК, за його словами, претендують 40-50 працівників. Загалом будинок буде розрахований на 50 квартир, у яких зможуть жити 90 мешканців.

Під час засідання виконавчого комітету ЛМР 12 березня у управлінні архітектури і урбаністики повідомили, що будівля замикатиме квартал вулиці та матиме два підземні рівні.