Медцентр збудують на вул. Джорджа Вашингтона, 8

У Львові на вул. Джорджа Вашингтона збудують новий медичний центр із укриттям. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 8 березня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Джорджа Вашингтона, 8, між пологовим відділенням і торговим центром «Метро». Ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Згідно з містобудівними умовами, тут збудують 4-поверховий медичний центр з укриттям площею понад 1730 м2.

візуалізація майбутнього медцентру

«Будівля розташована між пологовим відділенням і торговим центром на наріжній ділянці. Проект корегувався, проходив погодження аерослужби. Також заявники доопрацювали цокольне приміщення, облаштували приміщення подвійного призначення і забрали нависаючі конструкції. Зараз ця будівля добре замикає вулицю», – розповів фахівець управління архітектури та урбаністики Роман Крушельницький.

Дозвіл на будівництво отримав львівський підприємець Віталій Коваль.