4-поверховий приватний медцентр побудують на вул. Юрія Руфа, 6

Біля обласної лікарні у Львові побудують чотириповерховий приватний медцентр. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконком Львівської міської ради у вівторок, 9 травня.

Йдеться про реконструкцію двоповерхової нежитлової будівлі під медичний центр на вул. Юрія Руфа, 6. Цю будівлю загальною площею 1302,6 м2 у 2015 році придбало ТзОВ «Леомедік». Ділянка під будинком площею 0,11 га перебуває в комунальній власності та призначена для обслуговування закладу охорони здоров'я.

Висота реконструйованої будівлі не має перевищувати 15 м, а площа забудови – 44%. Загалом медцентр матиме чотири поверхи, а під будівлею облаштують підземний паркінг на 20 місць та кілька наземних паркомісць.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Леомедік» зареєстроване майже 8 років тому у Львові на вул. Кавалерідзе, 27. Одноосібним власником компанії є львів’янин Ярослав Рибчак.