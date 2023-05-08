Поміж нових житлових комплексів облаштують новий сквер із водоймами

На місці нефункціонуючого млина у Винниках збудують два 4-поверхові житлові комплекси, облаштують новий сквер із водоймами та прокладуть нову вулицю. Відповідний детальний план території в районі вул. Івана Франка у Винниках оприлюднили на сайті Львівської міськради.

Детальний план охоплює територію загальною площею 3,74 га, куди входить 21 ділянка комунальної та приватної власності. На території розташовані дачні будинки та закинутий млин, що не працює понад 40 років. Також тут протікає річка Марунька та розташовані два технічні озера.

У межах ДПТ, на місці старого млина на вул. Івана Франка, 144, планують збудувати два житлові комплекси на 3-4 поверхи на 101 квартиру. Підземний паркінг ЖК вміщуватиме 36 авто. Йдеться про забудову двох ділянок, площею 0,32 та 0,56 га відповідно, що перебувають у приватній власності та належать до земель житлової та громадської забудови, а також до земель сільськогосподарського призначення. Зокрема ділянка під млином приватизована ТзОВ «Гарден Естейт», а ділянка за ним належить ПП «Гульден».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Гарден Естейт» зареєстроване місяць тому у Львові на вул. Героїв УПА, 73ж. Тоді ж підприємство приватизувало землю у Винниках. Компанія займається будівництвом та належить мешканцю Тернопільщини Володимиру Гадзіні. Серед засновників також вказані керівник кількох ОСББ у Львові Іван Чапляк та львів’янка Олена Куліковська.

ПП «Гульден» зареєстроване 24 роки тому у Львові на вул. Мазепи, 23 та займається будівництвом. Директором та власником компанії є львів’янин Роман Лозинський.

Поміж ЖК планують змінити русло річки Марунька, розширивши водойму в межах нового скверу на 0,61 га з дитячими та відпочинковими майданчиками. Два технічні озера, що розташовані в межах ділянки, пропонують перенести на північ, ближче до річки, та влаштувати річковий колектор зі скляним покриттям.

Візуалізація ПП «Рутенія»

Крім цього, ДПТ передбачає розширення та реконструкцію вул. Франка, а також прокладання нової вул. Проектованої, що з’єднає вул. Франка з житловими кварталами. Також пропонується сформувати пішохідну алею від вул. Короткої до вул. Проектованої. Вздовж у цих вулиць облаштують 60 гостьових парковок.

Схема реконструкції вул. Івана Франка у Винниках

Реалізувати ДПТ очікують за 15 років у дві черги. За 3-7 років планують впорядкувати відповідну документацію, розробити проект скверу, впорядкувати річку, знести наявні будівлі та збудувати частину нових житлових будинків, реконструювати інженерні комунікації. В другу чергу планується реконструювати вуличну мережу, влаштувати пішохідні та велодоріжок, збудувати другу частину ЖК.

Громадське обговорення проекту ДПТ у районі вул. Івана Франка у Винниках відбудеться 17 травня о 15:00 у приміщенні культурного центру «Дозвілля» у Винниках на вул. Шевченка, 3а.