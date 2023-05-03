Сихівський районний суд Львова зобов’язав демонтувати незаконно прибудовані до майстерні чотири квартири на вул. Зеленій та скасував реєстрацію та права власності на них.

Як вказано у матеріалах справи, у квітні 2016 року львів’янка Олександра Никитенко на підставі договору дарування отримала у власність приміщення механічної майстерні площею 179,5 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі на вул. Зелена, 269. У грудні 2016 року міська Інспекція ДАБК Львова виявила, що до приміщення майстерні незаконно прибудували чотири приміщення орієнтовною площею 10 м2 кожне. Одне з цих приміщень збудоване на місці колишньої добудови площею 8,5 м2. Тоді ДАБК склала протокол про адмінпорушення та видала власниці майстерні припис про зупинку самочинного будівництва та демонтаж прибудов.

У 2017 році ОСББ «Башан-5», яке зареєстрували за адресою самобуду, звернулось до Інспекції з проханням зупинити незаконні будівельні роботи, адже власники майстерні встановили у прибудови вікна та двері та почали оздоблювати фасад. Упродовж 2018-2020 років ДАБК провела ще низку перевірок та видала кілька приписів про зупинку робіт, однак у жовтні 2020 року державний реєстратор Жирівської сільської ради Назар-Павло Павлишин зареєстрував за Олександрою Никитенко право власності на чотири прибудовані квартири.

При цьому власниця майна не отримувала від ДАБК чи міської ради жодних дозволів на будівництво на вул. Зеленій, 269 та не мала права на будівельні роботи поза межами майстерні. За фактом самочинного будівництва Галицька окружна прокуратура Львова звернулась до суду.

20 квітня суддя Сихівського районного суду Львова Софія Чорна позов прокуратури задовольнила та скасувала реєстрацію права власності за прибудованими квартирами. Суд зобов’язав Олександру Никитенко демонтувати прибудовані до майстерні приміщення. Крім цього, вона та держреєстратор Назар-Павло Павлишин мають заплатити по 5,7 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.