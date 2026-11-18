Будівля на вулиці 16 Липня є пам’яткою архітектури місцевого значення

У Рівному планують відреставрувати будинок на вулиці 16 Липня, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, та облаштувати в ньому мультикультурний хаб. Про це йдеться у проєкті рішення міської ради, який мають розглянути на сесії у четвер, 19 листопада.

Документ передбачає передачу Управлінню капітального будівництва в користування земельної ділянки площею 380 м² для реставрації будівлі та пристосування її під мультикультурний хаб. У червні 2025 року управління визначили замовником робіт, а у вересні 2026-го оформили право постійного користування землею.

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Йдеться про будинок на вулиці 16 Липня, 59, якому понад 200 років. У травні 2023 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив, що будівля має історичне значення.

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Згідно з історичною довідкою, це один із найстаріших мурованих житлових будинків Рівного. Його звели наприкінці XVIII століття. Будівлю зобразили на одному з найдавніших відомих планів міста, що датований 1797 роком і виконаний архітектором Бургіньйоном.

Будинок розташований на території колишньої резиденції власників Рівного – князів Любомирських – і входив до складу палацово-паркового ансамблю. Найімовірніше, його використовували для розміщення варти резиденції. Звідси, за однією з версій, походить назва частини території – «яничарка». За іншою версією, у будинку мешкав управитель маєтку Любомирських.

У XIX столітті в будинку діяло парафіяльне училище – перший відомий навчальний заклад Рівного. Ним опікувалися князі Любомирські, які фінансували роботу вчителя та підтримували здібних учнів. Документально відомо, що училище працювало саме в цій будівлі щонайменше у 1835 році. Після відкриття Рівненської гімназії у 1839 році будинок увійшов до комплексу її споруд і використовувався для потреб навчального закладу.

Картографічні матеріали свідчать, що будинок був серед небагатьох споруд, які вціліли в Рівному після пожежі 1847 року. У міжвоєнний період у ній діяла польська державна гімназія імені Тадеуша Костюшка, а також адміністративні служби. У 1940 році будинок націоналізували. Після Другої світової війни, з 1945 до 1959 року, там мешкали військові, студенти та цивільні родини.

У 2010 році товариство «Русана Плюс» уклало з містом договір оренди будинку. Згодом до нього кілька разів вносили зміни, а орендар отримав право проводити невід’ємні поліпшення. Однак під час обстеження у вересні 2019 року будівлю визнали аварійною.

Комісія побачила, що всередині будівлі немає стін, а лише підпори для тримання даху (фото Суспільного)

Орендар не погоджувався з наданням будинку статусу об’єкта культурної спадщини та звернувся до суду, вимагаючи скасувати відповідне розпорядження Рівненської ОДА від 11 грудня 2019 року. Однак суд відмовив у задоволенні позову. У травні 2023 року Касаційний адміністративний суд підтвердив історичне значення будівлі.

Договір суперфіцію, який передбачає право користування чужою земельною ділянкою для забудови, планують укласти безоплатно на п’ять років. На це відведуть три місяці після ухвалення відповідного рішення міськрадою.

Реставрацію будинку та облаштування мультикультурного хабу фінансуватимуть із міського бюджету. Перед винесенням на пленарне засідання проєкт рішення мають розглянути профільні депутатські комісії.