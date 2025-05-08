У приміщенні вибиті вікна, зруйнований дах та немає ремонту

У четвер, 8 травня, відбувся аукціон з продажу аварійної будівлі на вулиці Поштовій у Рівному. Єдиним учасником та переможцем торгів стало підприємство «ТД Ремарк», яке запропонувало 2,6 млн грн.

Рівненська обласна рада виставила на приватизацію приміщення площею 206 м2 на вулиці Поштовій у Рівному 20 квітня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 2 511 152 грн. В описі об’єкту вказали, що він перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту.

«Депутати обласної ради колегіально прийняли рішення продати будівлю для наповнення обласного бюджету. Відео – те, що показували на сесії перед голосуванням. Воно демонструє той стан, який не видно, коли дивишся на об'єкт із вулиці. Утримувати його надалі просто немає сенсу», – написав голова облради Андрій Карауш на своїй сторінці у Telegram.

Онлайн-аукціон відбувся 8 травня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, участь у торгах взяв лише один учасник – ТОВ «ТД Ремарк», який запропонував за об’єкт 2,6 млн грн. Окрім заявленої суми переможець також має виплатити ПДВ – понад 520 тис. грн.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, «ТД Ремарк» – товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване у лютому 2018 року у Льові. Спеціалізується в оптовій торгівлі. Власниками бізнесу є волиняни – Олександр Гуменюк та Сергій Михайловський.