Мотель із рестораном збудують на вул. Київській у Малехові

На виїзді зі Львова у Малехові збудують мотельний комплекс із зеленою терасою на даху та ресторан. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 8 березня.

Йдеться про забудову ділянки поблизу заправки Socar у селі Малехів на трасі Н17 Львів – Радехів – Луцьк. Фактично ділянка розташована на вул. Київській, 5. Згідно з МУО, які планує видати управління архітектури, тут збудують комплекс, що скрадатиметься з двох основних будівель – мотелю та ресторану з вмонтованою зеленою терасою на даху.

Забудовники вже вдруге подають на розгляд міськради цей проект, виправивши зауваження управління архітектури. Висота мотелю налічуватиме чотири поверхи, а ресторану – один. Поруч облаштують наземну автостоянку.

Будівництво вестиме ПП «Змисна». Компанія зареєстрована у 2007 році на вул. Грінченка у Львові та займається готельним бізнесом. Одноосібним власником компанії є львів’янин Богдан Олійник. Йому також належить готель Статус на вул. Київській, 6 у Малехові.