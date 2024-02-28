Комплекс збудують на вул. Морозній, 14 на Сихові

У Львові на території біля готелю «Соната» збудують житлово-офісний комплекс із дворівневим підземним паркінгом та вбудованим дитсадком. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 27 лютого.

Йдеться про забудову ділянки поруч із готелем «Соната» на вул. Морозній, 14 на Сихові. Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, на цій ділянці збудують комплекс зі змішаними функціями – 6-8-поверховим житлом, комерційними площами, 16-поверховий офісним центром, який стане домінантою на в’їзді на Сихів із вул. Зеленої. Крім цього, облаштують підземний і наземний паркінг і дитсадок на 200 м2.

Додамо, що на минулому засіданні виконавчого комітету 9 лютого міськрада скасувала видані у 2018 році ПП «Цифрова Вежа» містобудівні умови та обмеження на будівництво офісно-розважального комплексу на вул. Морозній, 14. Тоді йшлося про забудову цієї ж ділянки площею 0,82 га. МУО скасували за зверненням ТзОВ «Сихів-Сервіс». Ця ж компанія отримала містобудівні умови на будівництво 16-поверхового житлово-офісного комплексу.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Сихів-Сервіс» зареєстроване у 2008 році на вул. Морозній, 14. Власниками компанії є львів’янин Ігор Машталер та мешканка Закарпаття Віра Півень. Їм же належить ПП «Цифрова Вежа». Родині Машталер також належать львівські готелі «Соната» і «Євроготель».