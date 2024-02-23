Триповерховий ТЦ побудують на розі вулиць Замарстинівська і Реміснича

У Львові на вул. Замарстинівській збудують триповерховий торгово-побутовий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 23 лютого.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,1 га на вул. Замарстинівська, 71а, на перехресті з вул. Ремісничою. Натомість тут реконструюють нежитлової будівлі під торгово-побутовий комплекс. На цій ділянці побудують триповерховий ТЦ площею близько 440 м2.

«Проект пройшов багато трансформацій. Зараз ця будівля виглядає цілком коректно на цій вулиці та замикає квартал», – розповіли в управлінні архітектури та урбаністики Львівської міської ради.

За МУО до міськради звернулося ТзОВ «Офісні активи», яка приватизувала нежитлові будівлі на вул. Замарстинівській, 71а. Компанія зареєстрована у 2020 році на вул. Богдана Хмельницького, 63. Її власниками є мешканці колишнього Жовківського району Оксана Варяниця і Мирослав Довганик, який у 2010-2015 роках був депутатом Великодорошівської сільради.