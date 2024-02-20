Комплекс складатиметься з житла, громадських приміщень, спорткомплексу і кортів на даху

Навпроти стадіону «Арена Львів» побудують багатофункціональний громадсько-житловий комплекс із спортивними функціями та тенісними кортами. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 20 лютого.

Йдеться про забудову комунальної ділянки площею 1,3 га, яку з 2017 року орендує ТзОВ «Простір Плюс». Ділянка розташована на вул. Стрийській, 121б-г, навпроти «Арени Львів», та призначена для будівництва багатоквартирного житлового будинку з торгово-розважальною та ринковою інфраструктурою.

Ділянка забудови позначена червоним кольором

Ділянки поруч активно забудовуються житлом, зокрема, на сусідній землі вже збудували ЖК «Парк Арена». Поблизу ж побудують багатофункціональний громадсько-житловий комплекс у складі житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями, підземним паркінгом, спорткомплексом та тенісними кортами на даху.

«Будівля повинна мати активну спортивну функцію відкритого і зактиного типу. Кількість паркомісць у підземному паркінгу значно перевищує кількість квартир – 120 квартир і 199 загальних паркомісць, із них 170 – в підземному паркінгу», – повідомили під час засідання виконавчого комітету 20 лютого.

Візуалізації забудовника

Забудовники надали міськраді гарантійний лист, за яким вони зобов’язались взяти участь у покращенні інфраструктури вул. Стрийської та профінансувати будівництво перехоплювального паркінгу.

Містобудівні умови та обмеження отримало ТзОВ «Простір Плюс». Компанія зареєстрована у 2011 році у Львові на вул. Литвиненка, 3. За даними аналітичної системи YouControl, директором компанії вказаний львів’янин Олег Івченко. Власниками ТзОВ «Простір Плюс» через ТзОВ «Мальви-метал» та ТзОВ «Галицька інвестиційно-лізингова компанія» є львів’яни Наталія і Ярослав Олійники та Іван Кіцила. У цих підприємців є низка спільних будівельних компаній. Зокрема Наталія Олійник та Іван Кіцила фігурували в скандалі про обман покупців на будівництві ЖК на вул. Тернопільській. А у 2023 році Львівська мерія відсудила в іншої фірми Ярослава Олійника 1,4 млн боргу за оренду землі.