Забудовник звів ЖК на вул. Тернопільській, 21

Львівська міська рада відсудила в ТОВ «Будівельна компанія «Львівторгбуд» 1,4 млн грн боргу за користування земельною ділянкою на вул. Тернопільській, 21 та додаткову пеню й донарахування. Відповідний позов ЛМР задовольнив Господарський суд Львівської області, повідомило 12 травня антикорупційне видання «Наші Гроші. Львів».

Суд встановив, що у травні 2011 року депутати Львівської міськради прийняли ухвалу про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Тернопільській, 21 площею 2,09 га і затвердили щодо неї проект землеустрою. У липні того ж року компанія «Львівторгбуд» уклала угоду з міськрадою про оренду цієї ділянки на 10 років.

На момент укладання угоди на цій ділянці вже був недобудований дитсадок, що належав «Львівторгбуду», а на решті ділянки компанія планувала збудувати багатоквартирні житлові будинки. Дитсадок на 56 місць також планували добудувати.

За умовами двостороннього договору між міськрадою і «Львівторгбудом», річна оренда ділянки становила 571,59 тис грн, які орендар мав щомісячно сплачувати рівними частинами. Втім з листопада 2019 року і до липня 2021 року «Львівторгбуд» не сплачував оренду, заборгувавши загалом 1,27 млн грн. За порушення термінів сплати оренди міськрада нарахувала ще штрафні санкції і сума зросла до 1,4 млн грн. Через борг міськрада звернулася до суду.

2 травня суддя Господарського суду Львівської області Олександра Запотічняк задовольнила позов ЛМР та зобов’язала «Львівторгбуд» сплатити 1,4 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Будівельна компанія «Львівторгбуд» належить львів’янину Ярославу Олійнику. Він також є власником ще низки компаній, зокрема, «Ера Консалтинг», ТОВ «Мальви-меблі», ТОВ «Галицька магістраль», ТОВ «Ваш білий дім» та інші.